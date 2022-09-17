Театр «Маски» во время военного положения: «Мы умеем делать людей счастливыми» (видео)

Театр «Маски» – это как старый добрый знакомый, при встрече с которым ты обязательно улыбаешься, и забываешь на время о своих неприятностях. Но в трудные времена тяжело всем, даже тем, кто дарит нам свои улыбки и хорошее настроение. Мы решили узнать, как живет позитивный театр города, осталось ли здесь место для юмора и улыбок?

О серьезных вещах с улыбкой мы побеседовали с народным артистом Украины Борисом Барским.

«Актеры – это плодово ягодные деревья»

Борис вспоминает, что первые месяцы, как и многие из нас днем и ночью ходил с телефоном в руках, читал новости и ел. Иногда приезжал в помещение театра, но там тоже было пусто и грустно. Но всякий раз, когда в магазине или на улице его останавливали и просили выступить перед волонтерами «для поднятия духа», он никому не отказывал. Так пришло понимание, что нужно что-то делать, для того чтобы хоть немного наполнять пространство позитивом в масштабах города.

Актеры – это как плодово-ягодные деревья. Если с них фрукты-абрикосы не снимать, они начинают дичать. Потому в июне я решил сыграть свой вечер поэзии и уже назначил дату. Рекламы нигде не было – только то, что по соцсетям я лично разбрасывал. Еду в центр города, а по радио передают, что горсовет поднимает вопрос об открытии театров. А я думаю: «Да у меня уже на субботу назначено, пока вы будете здесь поднимать вопрос».

А еще, на спектакли «Масок» волонтеры привозят военных, которые находятся в Одессе на реабилитации. И это уже другие эмоции и для ребят, и для актеров, и для зрителей, которые после спектакля аплодисментами приветствуют наших воинов.

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Еврей, Дон Жуан, Эвридика и другие официальные лица

После удачного вечера поэзии Борис решил продолжать, ведь в арсенале есть многое, что можно показать сейчас зрителю.

Я подумал: «Стоп, а у меня еще есть один спектакль». Георгий Андреевич Голубенко написал книгу «Рыжий город». Я влюбился в эти рассказы настолько, что даже не верил, что это Георгий Андреевич написал – мне казалось, я это написал. Они настолько из сердца выходят, настолько искренне я знаю ту Одессу восьмидесятых годов, которую он описал, она мне близка и я ее люблю.

Благодаря тому, что к коллективу присоединилась актриса «Каламбура» Татьяна Иванова в афише театра появились «Еврей и Эвридика», восстанавливаются другие спектакли.

Когда я писал «Орфея и Эвридику», я вкладывал идею, что это Ромео и Джульетта. Они благополучно выжили, поженились, прожили долгую и счастливую жизнь, лет, пожалуй, двадцать пять-тридцать, и вышли на новый уровень игры, когда они друг друга терпеть не могут, но и друг без друга жизни не выходит. И вот пьеса об этом, она очень смешная. Мы вводим в нее Таню, она начинает репетировать. Танюшка – она выросла на Молдаванке, и у нее такие мощные корни – она за собой затягивает на всю эту пьесу Молдаванку, которая ее окружала и где она выросла. И выходит, что «Еврей и Эвридика» ну такая одесская пьеса вышла. Совсем другая. Невозможно сравнивать с тем, что мы играли раньше.

17 сентября в театре покажут восстановленного «Дон Жуана». Не будем раскрывать сюжет, но то, что это будет смешно – гарантируем.

Я просто смотрю на лица и глаза людей, которые перед представлением здесь находятся в фойе. А после спектакля, когда я каждый раз выхожу и фотографируюсь, я вижу совсем другие глаза и совсем других людей.

Когда-то я придумал слоган «Мы умеем делать людей счастливыми». И думаю: «Высокопарно немного». С другой стороны, я смотрю, что выходящие из зала люди – они счастливы. Выходит, мы умеем.

Больше о старых и новых спектаклях, о добре и зле, о новом статусе дедушки смотрите в видео интервью Бориса Барского.

Ранее мы рассказывали, как живут во время военного положения:

Фото: скриншот с видео