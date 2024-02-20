Новости Одессы и Одесской области

Борис Барский рассказал, почему он не переходит на украинский язык

Борис Барский рассказал, почему он не переходит на украинский язык

Известный одесский комик и художник Борис Барский, ставший известным благодаря “Маски шоу”, откровенно поделился своим мнением об украинском языке и своим отношением к нему.

Артист известен своим участием в волонтерских проектах, направленным на помощь украинским военным и вынужденным переселенцам. Но даже после полномасштабного российского вторжения в 2022 году он продолжает общаться исключительно на русском языке. На вопрос, почему так происходит, он ответил в интервью автору Youtube-канала ГОНЧАРОВА Татьяне Гончаровой.

Язык выбирают сердцем, а не навязывают

Именно этим выбором в пользу русского языка Барского часто упрекают в публичном пространстве.Сам артист на это говорит, что он вырос в двуязычной семье и проблемы языка там никогда не возникало: использовались и русский и украинский, при этом все друг-друга понимали. 

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Барский считает, что человека следует оценивать по его поступкам, а не по языку, на котором он разговаривает. Он привел в пример украинских военных на передовой: многие там общаются на русском, и никто на фронте это не осуждает. По его словам, в Украине выбор языка должен делаться сердцем, а не навязываться в обязательном порядке.

— Это не язык Путина. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это. У меня была пятерка по украинскому языку в школе. Очень хорошо его знал. Но у меня не было достаточного общения. Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто, – добавил Борис Барский.

Одесса и ее языковое разнообразие

Барский также выразил мнение, что русский язык является частью «традиций и культурного наследия» Одессы. Он подчеркнул, что общается на русском не только с местными, но и с журналистами из Эстонии, Дании, Нидерландов и других стран.

По мнению артиста, в будущем одесситы будут разговаривать на украинском. Для молодежи это не проблема, в отличии от людей его поколения, которых он сравнил с динозаврами: 

— Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколение динозавров. Следующее поколение говорят на украинском. Но подождем, когда я вымру, – подытожил Борис Барский.

Борис Барский: артист, писатель, волонтер

Барский остался в Украине после начала войны и продолжил свою работу в Доме клоунов, где выступает не только для гражданских, но и для военных и переселенцев. За свою многолетнюю карьеру на сцене, продолжающейся более 40 лет, он написал и издал 7 книг, провел много выставок картин и активно занимается благотворительностью, за что получил медаль за волонтерскую деятельность.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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