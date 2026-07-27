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Тело 26-летнего мужчины нашли возле одного из домов в жилмассиве Радужном.

Предварительно, погибший приехал в гости к друзьям из Белгород-Днестровского района.

По неофициальной информации, после застолья мужчина мог выпасть с балкона.

Официальных комментариев полиции на момент публикации нет.

Утром 26 июля возле одного из домов в жилмассиве Радужный обнаружили тело 26-летнего мужчины.

По предварительной информации, погибший приехал в Одессу из села Ярославка Белгород-Днестровского района в гости к друзьям. Накануне компания употребляла алкоголь.

По данным местных источников, мужчина после застолья лег спать на балконе, а позже предположительно по собственной неосторожности упал с высоты.

На момент публикации официальной информации от полиции о причинах и обстоятельствах гибели мужчины не поступало.

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Фото иллюстративное