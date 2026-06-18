Ключевые моменты:

После жалоб посетителей театр «Маски» получил четыре административных протокола за нарушение языкового законодательства

Во время проверки выявили русскоязычное общение сотрудников, надписи в театре и контент в социальных сетях

Руководитель театра Борис Барский заявил, что большинство замечаний уже устранено, а необходимые изменения внесены

Очередной языковой скандал: театр «Маски» получил четыре админпротокола

Легендарный театр вновь оказался в центре языкового скандала. После жалоб трёх посетителей на использование русского языка «Маски» проверила представительница языкового омбудсмена, составив сразу четыре административных протокола.

Ранее театр уже привлекали к ответственности за нарушение закона о государственном языке. В марте 2026 года «Маски» оштрафовали за использование русского языка на афишах, вывесках и официальном интернет-представительстве. Тогда сумма штрафа составила 17 тысяч гривен.

На этот раз к своей жалобе заявители приложили видеозапись, на которой слышно, как сотрудница театра общается с посетителями на русском языке.

— Что касается русскоязычной билетёрши — я уже объяснял. Это пожилая женщина, у неё случился инсульт прямо на работе. Люди приходят и специально её провоцируют. Ей тяжело. Но мы проведём с ней беседу — поговорим с ней. Уволить её я себе не позволю, — подчёркивает руководитель театра «Маски» Борис Барский. — Потому что для неё театр — это жизнь. И если завтра она его лишится, долго не проживёт. Мы не возьмём этот грех на душу.

Кроме того, согласно жалобе, в социальных сетях театра были публикации и аудиоматериалы на русском языке, а в здании обнаружили русскоязычные вывески.

— Мы уже заменили вывеску, усилили использование украинского языка. Просто глаз замыливается — к каким-то табличкам привыкаешь и перестаёшь обращать на них внимание, — объясняет руководитель «Масок». — Такие таблички с обозначением рядов были на дверях — мы их переделали.

Кроме того, выяснилось, что в театре продаются книги только на русском языке — украинских нет. Хотя по закону не менее половины изданий должны быть украиноязычными.

— Мы продаём пять своих книг. Четыре написаны мной — «Игра в классики», «Измы», «Чёрные котики», детская «Понарошку», а также книгу Саши Посталенко, — рассказывает Борис Барский. — Ну что ж, купим в магазине украинские книги — ведь 50% должны быть на украинском. Положим рядом — будут продаваться.

Нередко к театру «Маски» предъявляли претензии и из-за спектаклей на русском языке.

— Согласно Конституции, мы как национальное меньшинство имеем на это право, — утверждает Борис Барский. — У нас не государственное предприятие. Но у нас есть бегущая строка, которая всё переводит. Поэтому к показам спектаклей претензий быть не может. Все остальные замечания языкового омбудсмена в театре уже исправили.

Ранее мы сообщали о смерти одесского комика, актёра театра «Маски» Владимира Комарова.