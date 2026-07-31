Ключевые моменты:

Два здания стали символами разных эпох Одессы

Городской сад появился благодаря неожиданному решению де Рибаса

Фасад «Большой Московской» до сих пор хранит загадку женских лиц

Еще больше историй можно увидеть в новом выпуске «Одесских историй»

Материал подготовлен по новому выпуску проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесской жизни». В нем журналистка и ведущая Елена Кудряшова, опираясь на труды одесских историков и краеведов, архивные фотографии и исторические источники, рассказывает о двух знаковых зданиях Дерибасовской. Через историю их владельцев, архитектуры и городских легенд раскрывается история самой Одессы — от первых десятилетий существования города до начала ХХ века.

Сколько тайн скрывает Дерибасовская

Каждый день тысячи одесситов и туристов гуляют по Дерибасовской, фотографируются возле Городского сада, любуются историческими фасадами и даже не подозревают, что два дома, расположенные друг напротив друга, могут рассказать историю почти всего города.

Дом №24 — дом де Рибаса — помнит времена, когда Одесса только начинала свой путь. Напротив него возвышается бывшая гостиница «Большая Московская» — символ экономического расцвета начала ХХ века, технического прогресса и архитектурной роскоши. Их разделяет лишь узкая мостовая Дерибасовской, но одновременно — почти сто лет истории.

В новом выпуске проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесской жизни» журналистка и ведущая Елена Кудряшова предлагает взглянуть на эти хорошо знакомые здания по-новому. За их фасадами скрываются истории людей, неожиданных решений, предпринимательских авантюр, городских легенд и даже загадка, которую одесситы не могут окончательно разгадать уже более ста лет.

«Если вы хотя бы раз были на Дерибасовской — вы точно проходили мимо этих зданий. Но стоит присмотреться внимательнее, и окажется, что они хранят более двухсот лет одесской истории», — говорит Елена Кудряшова.

Мы расскажем лишь несколько самых интересных историй. А еще больше малоизвестных фактов, архивных фотографий и неожиданных деталей можно увидеть в новом выпуске «Одесских историй».

Как один подарок де Рибаса навсегда изменил Одессу

Сегодня Городской сад кажется неотъемлемой частью Одессы. Здесь назначают встречи, отдыхают в тени деревьев, слушают уличных музыкантов. Но мало кто задумывается, что его появление стало результатом решения одного человека.

Участок на Дерибасовской, 24 принадлежал Феликсу де Рибасу — младшему брату первого градоначальника Одессы Хосе де Рибаса. В конце XVIII века город только начинал застраиваться. Вокруг простирались степь, пыль и жара, а зеленых насаждений почти не было. Дом де Рибаса был довольно скромным, построенным из местного ракушечника, но находился в самом центре будущего города.

Позже владелец принял решение, которое сегодня назвали бы благотворительностью или инвестицией в общественное пространство. Он передал свой частный сад городу. Именно так появился Городской сад — место, которое уже более двух столетий остается одним из символов Одессы.

«Иногда самое важное, что ты можешь сделать, — это отпустить», — подводит итог этой истории Елена Кудряшова.

Самая дорогая гостиница Одессы и загадка женских лиц

Если дом де Рибаса рассказывает о рождении Одессы, то здание напротив стало символом ее наивысшего расцвета.

В начале ХХ века купцы Дементьевы решили снести старый двухэтажный дом и построить гостиницу, которой не было бы равных в городе. Для этого они пригласили одного из самых талантливых архитекторов своего времени — Льва Влодека, автора знаменитого Пассажа. Строительство продолжалось четыре года, а когда «Большая Московская» открылась, одесситы буквально останавливались посреди Дерибасовской, чтобы рассмотреть новую архитектурную жемчужину.

Для своего времени гостиница была настоящим чудом техники. Здесь работали электрический и гидравлический лифты, действовало центральное паровое отопление, а в самых дорогих номерах круглосуточно была горячая вода — невероятная роскошь для начала ХХ века. Стоимость проживания достигала 15 рублей в сутки, тогда как месячная зарплата квалифицированного учителя или мастера составляла около 25–30 рублей. Позволить себе остановиться здесь могли лишь очень состоятельные люди.

Но наибольшее восхищение вызывает даже не комфорт гостиницы, а ее фасад.

Загадочные женские лица на фасаде

Если внимательно присмотреться к лепнине, среди цветов и растительного орнамента можно увидеть десятки женских лиц. Каждое из них отличается от другого — скульпторы не повторили ни одного маскарона. Уже более ста лет эти загадочные лица порождают легенды.

По одной из самых известных версий, мастера создавали маскароны с реальных моделей, а позировали им самые известные одесские куртизанки. Другая легенда утверждает, что на фасаде навсегда остались портреты любимых женщин или муз заказчиков строительства. Ни одна из этих версий документально не подтверждена, но именно поэтому загадка продолжает жить и сегодня.

«И тут невольно представляешь себе момент, когда их жены впервые увидели готовый фасад…» — с улыбкой замечает Елена Кудряшова.

Именно такие детали делают исторические здания живыми. Они перестают быть просто памятниками архитектуры и превращаются в участников городских легенд, которые каждое поколение одесситов пересказывает по-своему.

Два дома, без которых невозможно представить Одессу

Дерибасовская давно стала символом Одессы. Однако история этой улицы — это не только красивые фасады или популярное место для прогулок. Это история людей, которые строили город, рисковали, вкладывали деньги, создавали новые традиции и оставили после себя наследие, пережившее столетия.

Дом де Рибаса напоминает о времени, когда будущее Одессы только формировалось, а решение одного человека подарить городу свой сад изменило его навсегда. «Большая Московская» стала символом совершенно другой эпохи — времени, когда Одесса была одним из самых богатых и современных городов региона, а архитектура превратилась в настоящее искусство.

Даже сегодня эти два здания словно ведут между собой безмолвный диалог. Одно напоминает о щедрости и дальновидности, другое — о предпринимательском таланте, смелых амбициях и стремлении быть лучшими. Вместе они рассказывают историю города гораздо лучше любого учебника.

Что еще можно увидеть в новом выпуске «Одесских историй»

В статье мы рассказали лишь часть историй, которые собрала журналистка и ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

В новом выпуске также можно узнать:

как работала легендарная кофейня Генриха Пфейфера;

почему Одессу называли музыкальной столицей своей эпохи;

как рояли Карла Гааза получили государственное признание;

зачем на крыше «Большой Московской» установили грифонов и огромные стеклянные шары;

как Дмитрий Ляшенко стал «самым заботливым предпринимателем» Одессы;

почему возле дома де Рибаса производили искусственные минеральные воды по рецептам знаменитых европейских курортов;

какую роль в развитии города сыграл граф Михаил Воронцов.

Больше архивных фотографий, малоизвестных фактов и городских легенд смотрите в новом выпуске проекта «Одесские истории» на YouTube-канале «Одесской жизни». Елена Кудряшова проводит зрителей по знакомой Дерибасовской, показывая, что за каждым историческим фасадом скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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