Ключевые моменты:

В Аркадии можно отдохнуть как бесплатно на собственном полотенце, так и потратить до 10 тысяч гривен за VIP-зону.

Перекус в Аркадии обойдется от 250 грн, полноценный обед — 400–500 грн.

Билет в аквапарк стоит от 1000 грн.

По карману ли Аркадия в 2026 году

Аркадия традиционно остается одним из самых популярных мест отдыха в Одессе. Даже в условиях войны сюда приезжают туристы из разных уголков Украины, чтобы провести день у моря, посетить развлекательные заведения или просто прогуляться по побережью.

Пляжный комплекс Red Line объединяет пляжную зону, бассейны, ресторан и вечерние развлечения. Для посетителей оборудованы пандусы, деревянные настилы, раздевалки, туалеты и детская площадка. Душем можно воспользоваться после аренды шезлонга или бунгало.

Здесь есть как платная зона, так и бесплатная, где можно отдыхать на собственном полотенце.

Стоимость отдыха:

шезлонг — от 500 грн;

вигвам на двоих — 1200–1300 грн;

кровать или шатер на четверых — 2200–3000 грн.

В стоимость входят матрас, зонт, полотенце, душ и доступ к детской зоне. При этом необходимо оставить денежный залог в размере стоимости аренды.

По словам отдыхающих, цены здесь достаточно высокие, однако многие считают их оправданными с учетом уровня сервиса.

За безопасность отвечают трое спасателей, которые дежурят ежедневно с 08:00 до 20:00. Во время воздушной тревоги они через громкоговоритель призывают отдыхающих пройти в укрытие. Оно расположено примерно в 50 метрах от моря, рассчитано на 500 человек и оборудовано пандусами, освещением, запасами воды и еды, средствами пожаротушения и детскими играми.

Рядом расположен пляжный комплекс ITAKA, где цены заметно выше. Здесь аренда шезлонга стоит 700–1000 грн, кровати и бунгало — 3000–3500 грн, а отдых в VIP-зоне обойдется в 10 тысяч гривен в день.

Для гостей доступны бассейн, джакузи, тренажеры, душевые, раздевалки и пандусы. Бесплатная зона также есть, однако набор удобств там минимальный. Укрытие находится примерно в 30 метрах от пляжа, но рассчитано всего примерно на 20 человек.

На пляже Ibiza стоимость отдыха зависит от расположения шезлонга.

Цены:

шезлонги — 600–1000 грн;

VIP-шезлонги — 1000–1400 грн;

двухместные кровати — 2500–3500 грн;

площадки для компании — 3000–7000 грн;

бунгало — 4200–7000 грн.

Дополнительно необходимо заплатить 200 грн за полотенце и 100 грн за пользование камерой хранения.

Пляж «Кокос» отличается от остальных тем, что здесь галечное, а не песчаное побережье. Для отдыхающих работают раздевалки, душевые, туалет и спасательный пост. Ближайшее укрытие находится примерно в 300 метрах от моря, рядом также работает мобильный медицинский пункт.

Шезлонг с матрасом и зонтом стоит 500 грн, а бунгало на четверых — 1700 грн.

При этом журналисты обратили внимание, что возле этого пляжа море уже заметно зацвело.

Сколько стоит перекус

Поесть в Аркадии можно практически на каждом шагу.

Ориентировочные цены:

шаурма — от 250 грн;

горячие блюда — 230–245 грн;

полноценный обед с напитком — 400–500 грн.

На пляже также продают кукурузу (120 грн), медовую пахлаву (100 грн), бычков (200 грн) и тарань (150 грн).

Для любителей активного отдыха работает аквапарк Hawaii.

Стоимость билетов:

взрослый — от 1300 грн в будние дни и 1500 грн в выходные;

детский (для детей ростом до 140 см) — от 1000 грн в будни и 1400 грн в выходные.

Напомним, ранее мы рассказывали о центральном городском пляже Черноморска. Там оборудованы три спасательные вышки и один спасательный пост, ежедневно дежурят 8–9 спасателей. Рядом находится мобильное укрытие с инклюзивным спуском, до которого можно дойти примерно за три минуты от моря.

Читайте также: Туристический бум вопреки минам: как выживает Каролино-Бугаз без официального открытия пляжей.

Источник: Новини.LIVE