Ключевые моменты:

Обнаружен фундамент башни Хаджибейского замка диаметром около 8 метров и с толщиной стен 2,5 метра.

Ученые установили, что замок имел размеры примерно 32×37 метров (чуть больше цитадели Аккерманской крепости).

Укрепение строилось из камня и руин древнегреческой колонии Гавань Истриан, находившейся прямо по соседству.

В завалах найдены серебряная монета султана Абдул-Хамида I (1785 год) и золотоордынский кувшин XIV века.

Как искали башню и что скрывал культурный слой

Как сообщил один из руководителей изысканий, ректор педагогического вуза доктор исторических наук Андрей Красножон, перспективное место для заложения раскопа ученые вычислили еще в прошлом году. Для этого они сопоставили исторические чертежи 1789 года с результатами прошлых раскопок фронтальной стены артиллерийской батареи, пристроенной к замку в 1760-х годах со стороны морского склона.

На исследуемом участке фундамент башни сохранился в почти нетронутом состоянии, уцелел даже первый ряд кладки на известковом растворе. Впрочем, сооружение частично пострадало от поздней застройки: прямо через кладку в 1830-х годах проложили ливневый бульварный коллектор, а позже — современный бетонный колодец.

«Хотя на исторических картах башня изображалась круглой, фундамент оказался многоугольным. Это распространенная практика того времени — например, на многоугольных основаниях возведены круглые башни турецкого замка 1538 года в Бендерах и в Аккермане», — пояснил Андрей Красножон.

В толще стены археологи зафиксировали каналы от деревянных армирующих балок. На угловом сечении перекресток двух балок был скреплен кованым металлическим стержнем, вгнанным прямо в каменный блок.



700 лет назад на месте Приморского бульвара бурлила жизнь

Вопрос о точной дате постройки замка пока остается открытым, но археологи существенно сузили временные рамки:

Нижняя граница (XIV век): С внешней стороны башня перерезает хозяйственную яму с золотоордынским кувшином II половины XIV века (сосуд родом из центральной Молдовы). Это доказывает, что 700 лет назад на месте Приморского бульвара уже кипела жизнь, а замок был построен позже этого периода.

Османский период (XVIII век): В завалах из строительного мусора (плинфа и «татарская» черепица) нашли серебряную монету султана Абдул-Хамида I (1785 год) и элементы одежды. Это подтверждает, что османы активно эксплуатировали и достраивали объект в XVIII веке.

Также к северу от башни найден артиллерийский двор, утрамбованный обломками известняка. Вода из него стекала по специальной канаве в сторону ручья (где сейчас находится Потемкинская лестница). В иле этой канавы ученые обнаружили монету 1761 года.

Всего через две недели после штурма и взятия замка в сентябре 1789 года российские войска начали разбирать его на строительные материалы. Под разрушенными стенами ученые нашли развалы извлеченных блочных конструкций и резной верх османского секционного наличника от окна или бойницы.

По словам историка, большая часть замка Хаджибей до сих пор покоится под современной брусчаткой Приморского бульвара. Уникальных результатов этого сезона удалось достичь благодаря многолетней системной работе ученых и всесторонней поддержке городских властей.

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