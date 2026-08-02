Ключевые моменты:

Мирная акция проходит в Одессе с 16 июля

Основную часть участников составляет молодежь

Протестующие требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны

Символом протеста стали картонные плакаты с надписями

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на акции в центре Одессы и зафиксировала атмосферу, требования участников и ход события непосредственно на месте. Материал основан на собственных наблюдениях автора во время репортажа и информации, полученной от участников протеста. К слову, право граждан на мирные собрания гарантировано статьей 39 Конституции Украины, а свобода выражения взглядов — статьей 34 Основного Закона.

Возвращение Федорова: основу акции составляет молодежь

На Дерибасовской в этот вечер не было громкоговорителей. Не было сцены и микрофонов. Голоса звучали прямо из толпы — люди вместе повторяли слова, написанные на своих картонных плакатах.

«Федоров — это будущее», «Уважение к народу — уважение к стране», «Прекратите воевать с теми, кто делает Украину сильнее» — эти короткие фразы снова и снова звучали над Дерибасовской, а между ними воцарялась тишина.

Люди сидели на брусчатке, держа в руках куски обычного картона. И именно эти простые листы говорили громче любых микрофонов.

Основу акции составляет молодежь. Кто-то сидит прямо на бордюре, кто-то стоит вдоль тротуара, а в руках — самодельные плакаты из картона. На них нет сложной политической риторики. Лишь короткие фразы, написанные маркером: «Федоров — это будущее», «Коррупция уволила Федорова», «Уважение к народу — уважение к стране», «Прекратите воевать с теми, кто делает Украину сильнее».

В этих надписях — не только требования, но и эмоции. Разочарование. Тревога. Надежда на то, что голос граждан по-прежнему имеет значение. Здесь не стремятся перекричать друг друга. Здесь хотят быть услышанными.

Протестующие убеждены, что за время работы Михаила Федорова в сфере обороны начали внедряться современные технологии, инновационные решения и эффективные подходы к управлению. Именно поэтому они требуют вернуть его на должность и пересмотреть кадровые решения.

Акция в Одессе стала частью всеукраинской волны. Подобные «картонные протесты» проходят в Киеве, Львове, Харькове и других городах. Символом движения стал обычный картон — доступный каждому материал, который превратился в способ выразить свою гражданскую позицию.

Даже молчание протестующих говорит само за себя

Особенно впечатляет атмосфера. Здесь нет агрессии, нет толпы, которая толкается, нет громкой музыки. Люди общаются между собой, читают книги, фотографируют плакаты, внимательно слушают тех, кто рядом. Кто-то молча смотрит вперед, крепко держа свой картонный плакат. Кто-то тихо повторяет слова, которые уже стали своеобразным лейтмотивом протеста. Здесь даже молчание красноречиво.

На фоне старинных фасадов Дерибасовской картонные плакаты выглядят почти хрупкими. Они сделаны из коробок, найденных дома или в магазине, написаны наспех обычным маркером. Но именно в этой простоте рождается их сила. Ведь иногда несколько слов, написанных от руки, способны сказать больше, чем десятки официальных заявлений и длинные речи.

Судя по настроению участников, они не собираются останавливаться. Пока их требования не будут услышаны, картон с написанными от руки словами останется символом мирного сопротивления, гражданского неравнодушия и веры в то, что даже тихий голос может быть услышан.

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