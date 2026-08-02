Ключевые моменты:

  • Мирная акция проходит в Одессе с 16 июля
  • Основную часть участников составляет молодежь
  • Протестующие требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны
  • Символом протеста стали картонные плакаты с надписями

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на акции в центре Одессы и зафиксировала атмосферу, требования участников и ход события непосредственно на месте. Материал основан на собственных наблюдениях автора во время репортажа и информации, полученной от участников протеста. К слову, право граждан на мирные собрания гарантировано статьей 39 Конституции Украины, а свобода выражения взглядов — статьей 34 Основного Закона.

Возвращение Федорова: основу акции составляет молодежь

Протест с картонками

На Дерибасовской в этот вечер не было громкоговорителей. Не было сцены и микрофонов. Голоса звучали прямо из толпы — люди вместе повторяли слова, написанные на своих картонных плакатах.

Протест с картонками

«Федоров — это будущее», «Уважение к народу — уважение к стране», «Прекратите воевать с теми, кто делает Украину сильнее» — эти короткие фразы снова и снова звучали над Дерибасовской, а между ними воцарялась тишина.

Протест с картонками

Люди сидели на брусчатке, держа в руках куски обычного картона. И именно эти простые листы говорили громче любых микрофонов.

Основу акции составляет молодежь. Кто-то сидит прямо на бордюре, кто-то стоит вдоль тротуара, а в руках — самодельные плакаты из картона. На них нет сложной политической риторики. Лишь короткие фразы, написанные маркером: «Федоров — это будущее», «Коррупция уволила Федорова», «Уважение к народу — уважение к стране», «Прекратите воевать с теми, кто делает Украину сильнее».

Протест с картонками

В этих надписях — не только требования, но и эмоции. Разочарование. Тревога. Надежда на то, что голос граждан по-прежнему имеет значение. Здесь не стремятся перекричать друг друга. Здесь хотят быть услышанными.

Протестующие убеждены, что за время работы Михаила Федорова в сфере обороны начали внедряться современные технологии, инновационные решения и эффективные подходы к управлению. Именно поэтому они требуют вернуть его на должность и пересмотреть кадровые решения.

Протест с картонками

Акция в Одессе стала частью всеукраинской волны. Подобные «картонные протесты» проходят в Киеве, Львове, Харькове и других городах. Символом движения стал обычный картон — доступный каждому материал, который превратился в способ выразить свою гражданскую позицию.

Даже молчание протестующих говорит само за себя

Протест с картонками

Особенно впечатляет атмосфера. Здесь нет агрессии, нет толпы, которая толкается, нет громкой музыки. Люди общаются между собой, читают книги, фотографируют плакаты, внимательно слушают тех, кто рядом. Кто-то молча смотрит вперед, крепко держа свой картонный плакат. Кто-то тихо повторяет слова, которые уже стали своеобразным лейтмотивом протеста. Здесь даже молчание красноречиво.

Протест с картонками

На фоне старинных фасадов Дерибасовской картонные плакаты выглядят почти хрупкими. Они сделаны из коробок, найденных дома или в магазине, написаны наспех обычным маркером. Но именно в этой простоте рождается их сила. Ведь иногда несколько слов, написанных от руки, способны сказать больше, чем десятки официальных заявлений и длинные речи.

Протест с картонками

Протест с картонками

Судя по настроению участников, они не собираются останавливаться. Пока их требования не будут услышаны, картон с написанными от руки словами останется символом мирного сопротивления, гражданского неравнодушия и веры в то, что даже тихий голос может быть услышан.

Протест с картонками

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