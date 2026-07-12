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Проверку театра начали после жалобы студента-режиссера, спектакль которого «Мина Мазайло» ранее сняли с показа.

По словам представителя языкового омбудсмена, по итогам проверки составили пять административных протоколов.

Аудиозаписи, приложенные к жалобе, также передали в СБУ для проверки в пределах ее полномочий.

О результатах проверки сообщила представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Анна Неруш.

По ее словам, поводом для государственного контроля стала жалоба студента-режиссера, который готовил постановку спектакля «Мина Мазайло». К обращению он приложил аудиозаписи встреч с руководством театра и заседания Художественного совета.

Языковой скандал вокруг Одесского областного академического драматического театра разгорелся после отмены спектакля «Мина Мазайло», который готовил студент-режиссер. Пьеса украинского драматурга Николая Кулиша рассказывает о служащем, решившем отказаться от своей украинской фамилии ради «более престижной» русской. Сатирическая комедия, написанная в 1929 году, посвящена проблемам украинизации, национальной идентичности и языкового выбора.

Как утверждает Неруш, записи также направили в Службу безопасности Украины для проверки в пределах ее компетенции.

Во время проверки театру дважды направляли требования предоставить объяснения и материалы, касающиеся предмета контроля. Однако, по словам представителя языкового омбудсмена, учреждение отказалось это сделать, сначала сославшись на отсутствие соответствующих полномочий у Уполномоченного, а затем – на защиту персональных данных.

Также был опрошен свидетель, который, как сообщается, подтвердил личности участников заседания Художественного совета, общавшихся на русском языке.

По словам Анны Неруш, члены Художественного совета объяснили использование русского языка тем, что об этом якобы попросил сам студент-режиссер, поскольку он «плохо понимает украинскую театральную терминологию». При этом представитель Уполномоченного заявила, что рабочий язык заседаний коммунальных учреждений регулируется статьей 12 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и не предусматривает переход на другой язык по просьбе участников.

По итогам проверки, как сообщила Неруш, руководителю театра составили административный протокол за невыполнение законных требований Уполномоченного, а еще четыре протокола – в отношении членов Художественного совета за нарушение требований законодательства о государственном языке.

При этом представитель языкового омбудсмена подчеркнула, что не считает правильным добиваться отмены спектаклей театра из-за этой ситуации.

«Меньше всего я хочу, чтобы эта история закончилась отменой спектаклей театра. Это было бы нечестно по отношению к другим актерам и сотрудникам, которые не имеют отношения к этой ситуации. Ответственность должна быть индивидуальной», – отметила Анна Неруш.

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