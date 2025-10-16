Ключевые моменты:
- Глава Одесской ГВА Сергей Лысак поддерживает решение о сносе памятника Пушкину, но конкретных планов пока нет.
- Главный приоритет нового главы Одесской ГВА – безопасность города.
- В числе основных задач также социальная защита защитников, медицина, образование и подготовка к зиме.
В частности, отвечая на вопрос журналистов, Сергей Лысак отметил, что поддерживает решение о сносе ставшего скандальным памятника.
«Раз Олег Александрович (имеется в виду глава Одесской ОВА Олег Кипер – ред.) принял такое решение, значит оно правильное. (Иначе) он бы его не принимал», – цитирует слова Лысака издание «Думская».
При этом в ответ на вопрос, не собирается ли он сам предпринимать что-то в этом направлении, Лысак отметил: «Я пока вообще ничего не планирую, мои планы – безопасность».
Напомним, на сегодняшнем брифинге после представления нового начальника – главы Одесской ГВА Сергея Лысака он назвал приоритеты на новой должности: безопасность, социальная составляющая для наших защитников, медицина и образование, а также подготовка к зиме. Кроме того, начальник городской военной администрации пообещал устранить недостатки, чтобы не повторилась трагедия с потопом в Одессе и анонсировал создание совета обороны города.
