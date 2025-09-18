Ключевые моменты:

Многие мифы о Пушкине в Одессе – неправдивы: памятник не ставили на средства одесситов, он не стоял спиной к Думе и не охраняется ЮНЕСКО;

Итальянцы реально формировали Одессу – среди них архитекторы, музыканты и театральные труппы. Именно итальянцы придумали Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар, Дворец Воронцова и популяризировали оперу и балет в Одессе;

Переименование Пушкинской в Итальянскую – логическое и правильное. Город признает тех, кто действительно творил его культуру и архитектуру, а не является символом чужой имперской культуры.

Одесса и Пушкин: реальность и легенды

Славе Пушкина в Одессе предшествовала ссылка. Он прожил в ней чуть больше года, написал 32 стихотворения и работал над тремя поэмами.

Одесса быстро втянула поэта в свою светскую жизнь. Он посещал балы в семье Воронцовых, бывал на приемах у богатых горожан, ходил на театральные представления и концерты. Все это создавало условия для возникновения многочисленных легенд.

Самая популярная – роман с супругой губернатора Воронцова, из-за которого Пушкина якобы выгнали из Одессы. Но если эти слухи придают яркости тому периоду, то следующие три мифа созданы для опорочивания репутации города и активно используются Россией.

Развенчиваем мифы о Пушкине в Одессе и рассказываем о реальном вкладе итальянцев в архитектуру, театр и музыку города.

Три главных мифа о Пушкине в Одессе

Миф 1. Памятник Пушкину был поставлен на средства одесситов

Правда: большая часть средств выделила городская дума, а не общество.

Миф 2. Памятник поставили спиной к городской думе в знак протеста

Правда: на момент открытия памятника Дума находилась в другом месте – на Приморском бульваре.

Миф 3. Памятник Пушкину охраняет ЮНЕСКО

Правда: единственным персонифицированным памятником в досье ЮНЕСКО является памятник Дюку де Ришелье. Памятник Пушкину снят с Госреестра памятников национального значения.

Почему Пушкин в Одессе стал символом имперской культуры

Пушкин – не только поэт. Его произведения, такие как «Клеветникам России», «Кавказский пленник» и «Полтава», открыто оправдывали захватническую политику России. В «Полтаве» он называет гетмана Ивана Мазепу «изменником отечества» и фактически приравнивает врагов царя к врагам России.

Сегодня Россия активно использует его образ как инструмент «мягкой» силы: памятники, названия улиц, цитаты. Поэтому возвращение исторических названий в Одессе – это не борьба с литературой, а избавление города от чужих символов.

Итальянская Одесса: архитектура, театр и музыка

Одесса изначально была городом-портом, где сходились культуры и нации. В конце XVIII – начале XIX века сюда прибывали греки, евреи, французы, армяне и итальянцы. Для последних Черноморский порт стал не просто местом заработка, но и сценой, на которой они оставили след в культурном и архитектурном развитии города.

Итальянские архитекторы, создавшие лицо Одессы

Франц (Франческо) Боффо – уроженец Сардинии, мастер классицизма. Автор Потемкинской лестницы, Приморского бульвара и Дворца Воронцова. Его работы определили классический «канон» одесской архитектуры и сделали город узнаваемым во всей Европе.

Джованни Баттиста Фраполли – один из первых архитекторов Одессы. Спроектировал первое здание городской думы и ряд храмов и частных особняков. Его сдержанный, но выразительный стиль задал тон застройке центра города первой половины XIX века.

Джованни Торричелли – архитектор и строитель, автор колокольни Спасо-Преображенского собора и нескольких жилых и общественных сооружений. Он объединял европейские архитектурные традиции с местными материалами и масштабами.

Именно итальянцы привезли в Одессу театр, музыку и оперу

Итальянцы популяризировали оперу и балет в Одессе. Уже в 1820-1830-х годах сюда прибывали итальянские оперные труппы, спектакли шли на итальянском языке. Афиши и газеты того времени свидетельствуют о живом культурном обмене. Именно эти труппы заложили основу театральной традиции города, позже переросшей в собственный Оперный театр. Кстати, и сам театр был спроектирован итальянским архитектором – Фердинандом Берти.

Арки, колонны, балконы и маскароны – эти мотивы до сих пор читаются на фасадах центральной части Одессы. Многие дома строились руками итальянских каменщиков и штукатуров по образцам южноевропейской архитектуры.

На протяжении XX века имперские нарративы часто скрывали настоящих творцов города под громкими «официальными» именами. Но без итальянских архитекторов, мастеров, скульпторов и музыкантов Одесса не обладала бы такой красотой и той культурной глубиной, которыми привлекает нас сегодня.

***

А значит, возвращение Итальянской улицы – это не случайность, а отражение того, как Одесса формировалась исторически и культурно. Пушкин оставил после себя легенды, пересуды и образ поэта, часто служившего интересам империи. Его пребывание в городе представляет интересный эпизод, но его вклад трудно сравнить со вкладом итальянцев. Именно они сделали Одессу такой, какой мы любим и знаем ее сегодня. Их наследие навсегда осталось в камне и музыке, в фасадах и лестницах, а также в театральных традициях, живущих до сих пор.