Ключевые моменты:

После обращений граждан аптека Гаевского на углу Ришельевской и Греческой изменила вывеску — теперь она на украинском языке.

Похожее обновление произошло и на Дерибасовской — аптечная вывеска там тоже прошла «украинизацию».

Активисты призывают снести памятник Пушкину, напоминая: он связан с имперской символикой, которая подлежит удалению по закону о деколонизации.

Деколонизация в Одессе: вывески и памятники

В Одессе продолжается процесс деколонизации, и теперь он затронул даже аптечные вывески. Об этом сообщает общественная организация «Деколонізація. Україна».

Так, одна из аптек — аптека Гаевского на пересечении улиц Ришельевской и Греческой — изменила свою вывеску на украинскую после обращений неравнодушных горожан.

Аналогичные изменения произошли и на Дерибасовской — там аптечная вывеска также стала украиноязычной.

В организации заявили, что в ближайшее время такие изменения затронут и другие объекты в городе. А на фоне недавнего указа президента о лишении Геннадия Труханова гражданства, активисты напомнили о необходимости демонтажа памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, против сноса которого ранее выступал мэр.

Напомним, Украинский институт национальной памяти опубликовал список персон и символов, связанных с имперской политикой России. По закону о деколонизации, такие объекты должны быть удалены из публичного пространства, включая улицы, памятники и другие элементы городской среды.

Год назад «Одесская жизнь» провела опрос, чтобы узнать, что думают горожане о сносе памятника Пушкину.