Ключевые моменты:

Дом на Павла Зеленого сильно пострадал после атаки беспилотников 17 июня.

Два подъезда снесут полностью, третий — частично разберут.

Работы выполнит одесская компания «Каскад-Ника», которая ранее демонтировала другие разрушенные здания.

Демонтаж разрушенного дома в Одессе

В Одессе демонтируют многоквартирный дом на улице Павла Зеленого,1 (бывшая Коблевская), который был серьёзно повреждён в результате атаки российских дронов летом этого года.

По данным департамента благоустройства, здание признано аварийным — техническое обследование показало, что конструкции угрожают обрушением. Поэтому два подъезда демонтируют полностью, а в третьем проведут частичный разбор завалов.

Работы обойдутся городу более чем в 11 миллионов гривен. Соответствующий тендер опубликован на платформе Prozorro.

Торги проводили по упрощённой процедуре без аукциона, чтобы ускорить процесс — ведь здание представляет опасность для жителей и прохожих.

Подрядчиком выбрали ТОВ «Каскад-Ника» — одесскую компанию, которая с 2023 года занималась ликвидацией и демонтажом более десяти разрушенных объектов в городе.

Напомним, на рассвете 17 июня враг нанес массированный удар беспилотниками по Одессе. Разрушения затронули историческую часть Одессы. Повреждения получили жилые дома, детский сад, инклюзивный центр и несколько медицинских учреждений, включая инфекционную больницу и педагогический университет. Тогда погибли два человека, 13 были ранены.

Также в Одессе признали не подлежащим восстановлению дом на улице Скосной (Косвенной), серьезно пострадавший в результате дроновой атаки россиян в ночь на 1 мая 2025 года.