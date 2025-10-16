Напомним, что во время экстренных отключений света не действуют никакие графики. Сообщения о введении экстренных отключений света поступают из многих регионов Украины.

Также в сети распространяется информация о локальной аварии на электросети Одессы. Временно без света остаются клиенты в Одесском районе.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

