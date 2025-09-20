К участникам акции «Гроші на ЗСУ» присоединились военные

Ключевые моменты:

Утром 20 сентября у одесской мэрии прошла акция «Гроші на ЗСУ». Впервые к протесту присоединились военные – с собственным митингом;

Военные требуют от президента сменить руководство города и ОВА;

Участники «Гроші на ЗСУ» подчеркнули, что не поддерживают эти политические требования.

Об этом рассказала директор предприятия, которое издает «Одесскую жизнь», постоянная участница субботний акций протеста, мать военнослужащего Виктория Кучурка.

По словам Виктории Кучурки, военные из 122-й бригады решили обратиться к президенту с требованием сменить руководство Одесского горсовета и Одесской военной администрации.

При этом участники группы «Гроші на ЗСУ» подчеркивают: требований по смене главы ОВА они не разделяют, поскольку их инициатива действует в рамках действующего законодательства. А митинг 122-й бригады – это их отдельная инициатива.

Цель акции «Гроші на ЗСУ» – привлечь внимание общественности к тому, что творится в мэрии, но не более, поясняют участники данной акции.

«Когда у меня начинали брать интервью и когда они (участники другой акции – ред.) начинали выступать, я им сказала, что это они присоединились к нашей акции и что мы их поддерживаем только в той части, которая касается приоритетов выделения денег», – пояснила Виктория Кучурка.

Она также сообщила, что на акции военных присутствовала депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, причем со стороны протестующих из 122-й бригады.

Кроме того, по уточненной информации, само обращение к президенту в рамках акции от военнослужащих озвучил воин без ноги из 65-й бригады, то есть к 122-й бригаде он никакого отношения не имеет.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

