Ключевые моменты:

У здания городской военной администрации прошла очередная акция инициативной группы «Гроші на ЗСУ!».

Участники подчеркнули: власти должны сосредоточиться не на показательных субботниках, а на поддержке армии и решении военных проблем.

Протестующие напомнили о необходимости рационального использования налогов и субвенций во время войны.

Акции группы «Гроші на ЗСУ!» продолжаются еженедельно, несмотря на смену городской власти.

Как отметила постоянная участница акции, директор информагентства, выпускающего в том числе и «Одесскую жизнь», Виктория Кучурка, «большая уборка» нужна прежде всего не столько в рамках еженедельных субботников, сколько в сознании депутатов и чиновников, чтобы они больше думали как нам выжить во время войны, а не решением своих проблем.

«Хочу обратиться к военной администрации: надо начать с уборки в сознании наших городских депутатов… Хватит самим обогащаться, надо подумать о том, как выжить во-первых, нашим родным на фронте и, во-вторых, о том, как нам тут (выжить), когда каждую ночь воздушные тревоги и каждый день нет света. Обратите на это внимание, тратя наши налоги, наши деньги, наши субвенции, которые на наш город идут. Хватит туалетов и прочей ерунды», – высказала требования участников акции Виктория Кучурка.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что в Одессе поменялась местная власть и появилась городская военная администрация, участники инициативной группы «Гроші на ЗСУ» решили, что это не повод оказаться от проведения еженедельных акций протеста у мэрии города, напоминая о важности поддержки нашей армии в дни полномасштабной войны.