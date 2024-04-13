Акция на Думской: помощь военным важнее тендеров (фоторепортаж)

Наверняка в этот выходной солнечный весенний день кто-то утремится к морю, на базар или просто выберется на прогулку… Но есть неравнодушные одесситы, которые каждую субботу и при любой погоде проводят акцию протеста перед мэрией на Думской площади.
Сегодняшняя суббота, 13 апреля 2024 года, не стала исключением.
«В этот солнечный весенний день одесситы не устают напоминать местным властям, что у нас идет война и армия требует к себе внимания. А значит, финансовая помощь военным важнее любимых тендеров чиновников»,
– пишет Телеграм-канал «Одеське життя».
А после традиционной минуты молчания в память о погибших защитниках протестующие прошли к Екатерининской площади, скандируя свои требования: «Гроші на фронт!» и «В першу чергу ЗСУ!»
Акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.
Автор фото Виктория Кучурка