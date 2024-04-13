Новости Одессы и Одесской области

Акция на Думской: помощь военным важнее тендеров (фоторепортаж)

Акция на Думской: помощь военным важнее тендеров (фоторепортаж)

Наверняка в этот выходной солнечный весенний день кто-то утремится к морю, на базар или просто выберется на прогулку… Но есть неравнодушные одесситы, которые каждую субботу и при любой погоде проводят акцию протеста перед мэрией на Думской площади.

Сегодняшняя суббота, 13 апреля 2024 года, не стала исключением.

Акция протеста на Думской

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля

«В этот солнечный весенний день одесситы не устают напоминать местным властям, что у нас идет война и армия требует к себе внимания. А значит, финансовая помощь военным важнее любимых тендеров чиновников»,

– пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

А после традиционной минуты молчания в память о погибших защитниках протестующие прошли к Екатерининской площади, скандируя свои требования: «Гроші на фронт!» и «В першу чергу ЗСУ!»

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-2

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-3

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-5

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-6

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-7

Акция у мэрии Одессы, 13 апреля-8

Акция на Думской проходит еженедельно по субботам с августа прошлого года.

Автор фото Виктория Кучурка

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Редакция ПРОФИЛЬ
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