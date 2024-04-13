Акция на Думской: помощь военным важнее тендеров (фоторепортаж)

Летний Привоз 12 апреля: цветочки в мясном корпусе и знойные цены Апрель еще не дошел зенита, но это если посмотреть на календарь, а вот если на градусник… Лето, настоящее лето. Даже о ценах люди говорят, что они «знойные какие-то». Вот так и не поняла «смысла» этого неожиданного вывода. ПОДРОБНЕЕ

Рада приняла закон о мобилизации: из него исключили важный пункт 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации, который на протяжении последних месяцев был предметом ожесточенных споров среди политиков и в обществе. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. ПОДРОБНЕЕ

В масштабном пожаре под Одессой сгорели домашние животные (фото) В поселке Нерубайское Одесского района вспыхнувший пожар охватил два сарая и крышу жилого дома. Хозяина дома удалось спасти, но от огня погибли домашние животные. ПОДРОБНЕЕ