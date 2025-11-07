Ключевые моменты

Одесса тратит всего 3% возможного бюджета на поддержку ВСУ.

Инициатива «Деньги на ВСУ» требует изменений в бюджетных приоритетах и прозрачности использования средств.

Активисты призывают к открытости в отчетности и участию граждан в формировании бюджета.

Что требует инициатива «Деньги на ВСУ»

В обращении к начальнику Одесской городской военной администрации Сергею Лисаку и исполняющему обязанности мэра города Игорю Ковалю активисты отметили:

«Городской совет игнорирует предыдущие обращения, не отвечает по существу на запросы общественности и не привлекает людей к бюджетному процессу».

Поэтому группа требует:

Пересмотра бюджетных приоритетов — сократить второстепенные расходы и направить высвободившиеся средства на поддержку Сил обороны.

Прозрачности использования средств — создать открытую онлайн-систему отчетности о выделении и использовании бюджетных денег на помощь армии.

Привлечения громады — принять официальный порядок участия граждан в формировании городского бюджета.

Мониторинга эффективности — провести оценку финансовых решений городского совета, которые могут не быть приоритетными в условиях военного положения.

«Мы уверены, что в условиях полномасштабной войны каждая гривна города должна работать на оборону, безопасность и поддержку наших защитников», — говорится в обращении.

Финансовая картина: что показали расчеты Сергея Бондаренко

Эксперт по местным финансам Сергей Бондаренко проанализировал бюджет Одессы на 2025 год. По его подсчетам, общий объем городских средств, которыми власть может распоряжаться самостоятельно (без учета целевых трансфертов), составляет около 14,5 миллиардов гривен.

Из них на поддержку Сил обороны Украины предусмотрено 446 миллионов гривен — всего 3,1% от возможностей городского бюджета.

Как распределены эти средства:

Боевые части — 310,4 млн грн (почти 70%).

Тыловые структуры и учебные заведения — 79,7 млн грн (18%).

Другие силовые структуры (МВД, СБУ, ДБР и т.д.) — 55,8 млн грн (12%).

Средства на помощь ВСУ проводятся через программу «Безопасный город Одесса», но значительная часть её расходов не связана напрямую с обороной. А скрытие конкретных номеров военных частей, которые получают финансирование, ставит под сомнение прозрачность бюджетного процесса и реальность помощи.

«Скрытие этой информации не имеет законных оснований. Создается впечатление, что её скрывают не от врага, а от собственных граждан», — отмечает Бондаренко.

Власть в Одессе изменилась, но протесты «Деньги на ВСУ» продолжаются

Виктория Кучурка

Представительница инициативной группы Виктория Кучурка подчеркивает: все попытки официального диалога с властью пока не дали результата. Поэтому активисты продолжают мирные акции у здания мэрии.

«У нас остается единственный способ — законный и мирный — обращаться к неравнодушным одесситам и требовать, чтобы наши налоги шли на Вооруженные Силы Украины», — говорит Кучурка.

По её словам, нынешняя ситуация абсурдна: «пока волонтеры собирают деньги по копейкам» на дроны, автомобили и снаряжение, миллиарды из городского бюджета тратятся без публичных отчетов.

Что ожидает общественность

Активисты подчеркивают: их цель — не конфронтация, а сотрудничество. Группа «Деньги на ВСУ» призывает городскую власть:

Наладить постоянный диалог с общественностью. Открыть данные о том, как и кому выделяется помощь. Показать отчеты о использовании средств в открытом доступе. Обеспечить участие граждан в формировании и контроле бюджета.

«Мы не против города. Мы за то, чтобы Одесса делала больше для своих защитников», — подытоживает Виктория Кучурка.

Итоги

Одесса тратит на поддержку Сил обороны лишь незначительную часть собственного бюджета. Общественные активисты требуют изменений — не лозунгов, а конкретных решений, которые сделают бюджет прозрачным и эффективным во время войны.

Ведь, как говорит Виктория Кучурка, «каждая гривна бюджета должна работать на победу».

