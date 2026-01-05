Уж давайте лето. Зима, мы все поняли – достаточно.
Боль некоторых кошек на новогодние праздники. Кто же просил так праздновать?
Когда дома есть кот. Порядок – временный, кот – навсегда.
Кратко о погоде. Без лишних слов и прогнозов.
Демонтаж елки. Профессионально. Качественно. С последствиями.
Ну, а это когда хозяева были против. Но кого это останавливало?
