Уж давайте лето. Зима, мы все поняли – достаточно.

Боль некоторых кошек на новогодние праздники. Кто же просил так праздновать?

Когда дома есть кот. Порядок – временный, кот – навсегда.


Кратко о погоде. Без лишних слов и прогнозов.


Демонтаж елки. Профессионально. Качественно. С последствиями.


Ну, а это когда хозяева были против. Но кого это останавливало?

