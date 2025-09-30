Ключевые моменты:

Одесская мэрия отказалась от закупки новогодних сладких подарков для школьников, которые ежегодно вручались в новогодние праздники.

Вместо конфет детям льготных категорий предложат другой формат — бесплатные билеты на праздничные спектакли в городских театрах.

Поздравлять школьников в Одессе будут в новом формате

В 2025 году одесские школьники не получат традиционных новогодних сладких подарков. Решение стало ответом на вопрос депутата от «Евросолидарности» Анастасии Большедворовой, которая во время сессии горсовета подняла тему целесообразности тратить крупные суммы на сладкие наборы.

Как сообщила директор департамента образования и науки Одесской мэрии Елена Буйневич, многие дети сейчас отказываются от шоколадных изделий, а затраты на подарочные наборы составляют около 10 миллионов гривен. Поэтому мэрия решила изменить подход.

«Мы видим, что время сладких наборов прошло. Всё больше детей не едят шоколад. Поэтому в этом году вместо подарков мы предложим другой вид услуги — это билеты на новогодние спектакли в городских театрах», — сказала Елена Буйневич.

Такая форма поздравления будет касаться только детей льготных категорий. Для организации культурных мероприятий департамент проведёт открытые тендеры, а городские театры подготовят специальные праздничные программы.

