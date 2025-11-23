Ключевые моменты:

Война является основной причиной роста заболевания из-за постоянного стресса.

«Школа сахарного диабета» в Одессе создана как медицинский центр и безопасное пространство для детей и родителей.

Одесса входит в тройку лидеров в Украине по количеству установленных инсулиновых помп детям с диабетом.

За 4 года установлено 81 помпу.

Война — основная причина развития диабета

Постоянный стресс, переживания из-за обстрелов, оккупации, вынужденного перемещения и потери близких психоэмоционально истощают человека, а ребенка тем более. Все это повышает уровень гормонов стресса, в частности кортизола, который влияет на нарушение обмена глюкозы в организме. Соответственно, стресс провоцирует развитие или обострение сахарного диабета как у взрослых, так и у детей.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения сахарный диабет I типа в Одессе диагностировался на уровне не более 20 детей в год. Однако менее чем за четыре года заболели 138 детей. К слову, это почти вдвое выше уровень заболеваемости, чем до войны.

Как распознать симптомы сахарного диабета читайте в статье: Сахарный диабет: как распознать и контролировать.

«Школа сахарного диабета» помогает одесситам жить с болезнью

В Одессе не один год функционирует проект «Школы диабета», который стал не только медицинским центром, но и безопасным пространством для детей и родителей. Здесь «сладкие пациенты» получают поддержку, а родители обмениваются знаниями и опытом.

Стоит отметить, что «Школа сахарного диабета» работает на базе Детского консультативно-диагностического центра им. акад. Б.Я. Резника.

Добавим, что «Школа сахарного диабета» помогает маленьким пациентам в установке инсулиновых помп. Это современный метод лечения, который позволяет стабилизировать уровень сахара и предотвратить осложнения, обеспечивая качество жизни детей. К слову, в Одессе этот метод применяют централизованно и амбулаторно на базе Центра Резника. Кроме этого, Одесса сейчас входит в тройку лидеров среди городов Украины по установке инсулиновых помп детям с диабетом.

Справка «Одесской жизни»

За четыре года установлены помпы 81 ребенку, из них 56 инсулиновых помп. Они были закуплены за счет городского бюджета. Кроме этого, расходные материалы к помпе также получают бесплатно в рамках Городской целевой программы «Здоровье».