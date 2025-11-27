Ключевые моменты

Жители Тарутинщины находят способы работать без электричества: волонтеры шьют маскировочные плащи и плетут сети, используя ручные машинки и фонарики.

Во время блэкаутов люди возвращаются к творчеству и живому общению — работают кружки, мастерят игрушки, проводят семейное время без гаджетов.

Несмотря на бытовые сложности, в том числе с доением коровы в темноте, семьи адаптируются и организуют быт с помощью инверторов, фонарей и взаимопомощи.

Автор статьи, например, стала больше разговаривать с мужем. Помните, как в анекдоте: «Поговорил с женой — оказалось, интересный человек».

Как же проводят время без света и какие занятия находят для себя, «Одесской жизни» рассказали жители поселков Буджак и Бессарабское.

Александра Деренжи, волонтерка, с. Бессарабское:

– Когда у нас отключают свет, мы продолжаем работать в Бессарабском центре «Едность». Если мало дневного освещения, включаем фонарики, плетем сети, одеяла. Большинство наших швейных машинок не электрические, поэтому шьём маскировочные плащи, постель, спальные мешки и т. д., формируем посылки.

А по выходным взяли за правило выбираться с мужем на природу: берем что-то перекусить, бутылку своего вина и идём в лес или к пруду. Дышим свежим воздухом, любуемся природой.

Людмила Иванова, художественная руководительница Дома культуры в с. Красное, Тарутинская громада:

– Я творческий человек, поэтому не могу сидеть без дела. При Доме культуры веду детский кружок «Волшебный горшочек». Дети во время блэкаута стали ходить туда ещё охотнее. Потому что в Красном, когда нет света, интернет очень слабый — в телефоне «не посидишь». На занятиях мы мастерим новогодние маски, игрушки, украшения для сцены к Рождеству, сувениры для благотворительных ярмарок в поддержку ВСУ. Также мы с детьми изучаем народные традиции и участвуем в обрядовых действах.

Дома люблю плести покрывала для стульев — уже так набила руку, что много света мне не нужно. А ещё реставрирую старинных кукол и делаю своих. Вот такие у меня занятия.

Ольга Топал, предпринимательница, с. Бессарабское:

– Мы с подругами начали гулять по посёлку по вечерам. Всем нам уже 50+, работа в основном сидячая, а прогулки на свежем воздухе очень полезны для здоровья. В выходные ходим к пруду, берём кофе, травяной чай в термосе, вкусности и устраиваем небольшие пикники.

Ирина Шевченко, специалист Буджакского поселкового совета:

– Мы с мужем оба работаем, поэтому когда я прихожу домой — есть свет или нет — готовлю ужин. А вот муж Дмитрий с дочкой Олей стали больше проводить времени вместе: делать уроки, что-то мастерить. Например, собрали из деревянных пазлов лося. А то, когда есть свет — один в телевизоре, другой в компьютере…

Вероника Скиц, мама четырёх сыновей и дочки, с. Буджак:

– Нашей большой семье без света тяжеловато, фонарики нас не спасают, включаем инвертор, чтобы освещение работало во всех комнатах. Я занимаюсь Евой — ей всего полгодика. Мальчики ходят в школу, в выходные играют в футбол, помогают по хозяйству, меньше сидят в телефонах. А ещё стали делать уроки без помощи интернета.

Вот кому нелегко приходится — так это нашему папе Юре: он отвечает за корову. А попробуйте подоить корову с фонариком! Она у нас такая норовистая! Нужно и вымя теплой водой вымыть, и молоко потом процедить — хлопот хватает. А без неё никак — она наша кормилица.

