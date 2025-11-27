Ключевые моменты

  • В Балте работает команда из пяти волонтёров, которая самостоятельно изготавливает дроны-камикадзе, дроны-бомберы, мини-ракеты, системы сброса и другое снаряжение для фронта.
  • Основатель инициативы — Николай Котенко, который, несмотря на инвалидность первой группы, организовал техническое производство и координирует команду и донаты.
  • Волонтёры изготавливают запчасти на 3D-принтерах, ремонтируют трофейные дроны и ежедневно собирают несколько аппаратов и десятки боекомплектов.
  • Команда разрабатывает новые решения — турели для дистанционного управления пулемётами, бюджетные разведывательные дроны и другие инновации, постоянно совершенствуя технику по запросам военных.
  • Работа продолжается 24/7 и полностью держится на донатах, причём часто скидываются сами военные. Волонтёры мечтают создать батальон беспилотных систем.

Б.О.П. — означает Балтский оборонпром

Ассортимент дронов и боеприпасов к ним от волонтёров из Балты
Ребята, кроме оружия, также изготавливают пульты, телефоны, планшеты, умудряются ремонтировать и вражеские дроны, которые потом возвращаются к врагам с «подарками» от украинских воинов.

Кто же создал так называемый Балтский оборонпром, где мини-ракеты делали из канализационных труб, а теперь способны сделать даже «хаймарсы».

Организовал Б.О.П. (Балтский оборонпром) балтянин Николай Котенко – мужчина, который не имеет военного опыта, но имеет огромное желание быть полезным и помогать фронту.

Значок команды Котенко Б.О.П.
Николай ещё с 2014 года занялся основательной волонтёрской деятельностью – поддерживал наших военных продуктами питания и предметами первой необходимости. А с началом полномасштабного вторжения развернул вместе с единомышленниками настоящее техническое производство.

– «Балтский оборонпром» – так в шутку назвал меня один мой друг, который погиб на фронте. Мне понравилось название и его аббревиатура. Я вспомнил о товарище, который разбирается в новейших технологиях, и предложил ему сотрудничество. Потом стали обращаться другие. Один мужчина сказал, что имеет 3D-принтер, который можно использовать для изготовления деталей к «пташкам» – так сплотилась наша команда, – рассказывает Николай.

«Пташкой» в Балте управляли из Одессы

Имея инвалидность первой группы, Николай Котенко не оставлял мыслей о военной службе. Но все его попытки не увенчались успехом. Поэтому он занялся тем, чем мог принести больше пользы.

– Войну выиграет тот, кто быстрее освоит новые технологии, которые дают преимущества на земле и в небе, а не тот, кто превосходит живой силой. Современные войны более технологичны. Наши дроны способны заменить артиллерию и попадать точно в цель. Мы производим своё беспилотное оружие, которым можно управлять на расстоянии, чтобы сохранить жизнь нашим воинам. Кстати, недавно мы испытали один из наземных дронов. Дрон находился в Балте, а им управляли из Одессы. Это более 200 километров! Скажу вам, работает эффективно, – говорит волонтёр.

Первые дроны были смешными

Дрон на испытаниях
– Я лишь организатор, менеджер, который ищет деньги, налаживает связи, генерирует идеи. А ребята имеют разносторонние знания, разбираются в разных областях, особенно в новейших технологиях. Я бы сказал, высокопрофессиональные инженеры новейшей техники, – характеризует единомышленников Николай Котенко.

Сначала к балтским волонтёрам обратились с просьбой придумать устройство, чтобы можно было сбрасывать ракеты с дронов. У них это получилось. Но, как вспоминает волонтёр, первые дроны были несколько смешными, как и ракеты к ним, которые изготавливали из канализационных труб. Сегодня их хранят для истории.

А потом дело пошло. Теперь, например, под заводские дроны-бомберы ребята делают ракеты и систему сброса. Дрон сбрасывает ракету или противопехотную мину, а сам остаётся целым.

Турель – чтобы управлять пулемётом на расстоянии

Ассортимент дронов и боеприпасов к ним от волонтёров из Балты
Очень быстро производство налаживалось и приближалось к заводскому. Ребята изобретают и испытывают новые приборы и средства. Есть дроны-камикадзе, которые летят в один конец. Есть дроны, которые, сбросив ракеты, возвращаются домой, если их не собьют.

Всё это волонтёры производят без какой-либо зарплаты. Главное для них – успехи на фронте и количество уничтоженных врагов и техники.

– Мы постоянно на связи с разными подразделениями, которые сообщают, что нужно изменить или усовершенствовать. Это помогает нашим военным выполнять задачи, – говорит Николай.

Недавно ребята разработали проект установки под пулемёт – так называемую турель. Благодаря этому военный может находиться в укрытии и управлять пулемётом, который стоит на треноге наверху.

– К нам пришёл один парень. Из всей команды он самый молодой. Я отправил его на обучение в Одессу по дронам-камикадзе. Сейчас он работает не только с ними, но и с логистическими, разведывательными. Знаете, ребята говорят, что не знают, чем будут заниматься, когда закончится война, настолько они живут военными потребностями. Признаюсь, я тоже часто задаю себе этот вопрос, – делится размышлениями волонтёр.

За день работы – несколько дронов и десятки боекомплектов

Николай Котенко с боеприпасами производства своей команды
Номер телефона Николая Котенко гуляет по всему фронту. К нему обращаются знакомые и незнакомые люди с просьбой помочь то с ремонтом, то с изготовлением дронов, с ремонтом автомобилей или с какими-то другими потребностями.

– Мы стараемся выполнить все заказы в самые сжатые сроки. Печатаем элементы к дронам из филамента, изготавливаем детали. Эта работа чрезвычайно ответственная, – объясняет руководитель группы.

Большинство запчастей к дронам волонтёры изготавливают на 3D-принтерах, кое-что из деталей закупают. Например, двое мужчин за день могут изготовить несколько десятков различных боевых комплектов (мины, ракеты, бомбы) и несколько дронов, столь необходимых нашей армии. Проблема лишь в деньгах.

Сегодня ребята задумали создать бюджетный дрон с функциями «Мавика», что даст возможность разведки, наблюдения и корректировки огня. И снова с запросом средств – к народу.

Сами военные донатят на свои же запросы

Николай Котенко с самой большой ракетой
Команда получает огромное количество запросов и старается, чтобы ни один не остался без внимания.

– На помощь приходят небезразличные люди, которые хотят, чтобы балтские дроны долетали с «приветами» к врагам. Скажу вам, это почти всегда одни и те же люди. Часто сами военные донатят на свои запросы. Это нонсенс. Но так оно и есть. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас финансово, – отмечает Николай. – Ребята, которые разбираются в электронике, имеют аккумуляторы и 3D-принтеры – это мощная сила. Единственная проблема – финансы. Дайте нам деньги, мы и «хаймарсы» соберём.

Волонтёры не имеют выходных и работают 24/7. Но это их не пугает. Пугает равнодушие людей.

– Мы не устали помогать фронту, и не устали наши воины добывать нам свободу. Удивляют люди здесь, в тылу. Ведь в 2022-м сами приходили и спрашивали, чем помочь, донатили. А теперь Киев и Одесса гуляют, Балта «врубает» музыку на полную. Военные говорят, что понимают: людям нужно поддерживать ментальное здоровье, а для этого нужна разрядка. Но всё же нужно помнить и о тех, кто на передовой, нужно помогать фронту, – размышляет Николай.

Возили «игрушки» и в Бахмут, и в Авдеевку

Волонтёр на фоне БМП
Поддерживают и помогают волонтёру родители и брат.

– Папа – первый помощник: привезти или отвезти какие-то детали или готовые изделия, сделать отправку Новой почтой ребятам, – рассказывает Николай. – И донатят мои родные каждый месяц, без этого никак.

Если «товар» габаритный или слишком дорогой, то Николай с друзьями сами везут его на передовую. Бывало всякое во время таких поездок, но Бог бережёт ребят.

Ребята возили свои «игрушки» в Бахмут, Часов Яр, Константиновку, Авдеевку и другие города.

Однажды, находясь «на нуле», они остановились, чтобы позвонить военным. Связи не было.

– Мы рванули оттуда, и через несколько секунд в то место прилетело, – вспоминает Николай.

Мечты о батальоне беспилотных систем

Ребята на фронте получили свой заказ боекомплектов разного назначения
Николай говорит, что хотел бы создать свой батальон беспилотных систем, который имел бы мини-цех по ремонту и изготовлению беспилотников. Сдерживает его привязка к гемодиализу, который нужно проходить через день.

Сколько с начала волонтёрской инициативы отправлено на передовую дронов, сколько отремонтировано техники, ребята не считали. Знают лишь, что это число исчисляется тысячами.

– Останавливаться не планируем, пока не получим долгожданную весть о победе Украины, – уверяет Николай.

И очень надеется, что простые люди и благотворители будут щедры на донаты, чтобы ребята могли изготавливать «пташек» для ВСУ.

– Есть военные, за которыми стоят волонтёры, и есть волонтёры, за которыми стоят все остальные украинцы. И мы должны работать как единый слаженный механизм. Тогда добьёмся победы, – убеждён Николай Котенко.

Задонатить ребятам из Б.О.П. можно, перечислив средства на карту Николая Котенко – ПриватБанк 5363 5420 9401 8588

