Ключевые моменты:

Более 43 700 одесситов обратились за психологической помощью в 2025 году, получив более 65 000 сеансов.

Внедрение программы «Ты как?» Департамент здравоохранения Одесского горсовета.

Бесплатные услуги для взрослых и детей в городских учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Адреса кабинетов психологической поддержки в медучреждениях Одессы.

Когда тяжело – помогут

Живем в таких реалиях, что вопрос поддержки ментального здоровья становится все более актуальным. Психологи стали популярными специалистами в обществе, на ряду с адвокатами. Однако не все имеют финансовую возможность воспользоваться услугами психологов. Департамент здравоохранения Одесского городского совета активно внедряет Всеукраинскую программу «Ты как?». Здесь предоставляются бесплатные услуги психологической помощи для взрослых и детей.

Кроме того, в городской клинической больнице №10 функционирует Центр ментального здоровья. Здесь мультидисциплинарная команда – психологи, психотерапевты, психиатры, социальные работники и специалисты по духовной поддержке предлагают комплексные услуги: от общей поддержки ментального здоровья до кризисной помощи и психосоциальных интервенций.

Всего в прошлом году к психологам городских медицинских учреждений Одессы обратилось около 43 700 человек, получивших более 65 000 сеансов и услуг по ментальному здоровью.

Адреса кабинетов психологической поддержки в медучреждениях Одессы

Центр первичной медико-санитарной помощи №2, ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, кабинет №4, тел.: (048) 746 66 00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3, Фонтанская дор., 30/32, кабинет №9, тел.: (073) 032 03 33, (073) 735 91 12.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4, ул. Левитана 62, тел.: (095) 909 14 14, (048) 705 87 19, (048) 705 87 20.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5, просп. Добровольского, 159, кабинеты №14, 15, тел.: (048) 772 36 01, (095) 909 14 14.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16, ул. Житомирская, 2, кабинет №327, тел.: (063) 185 91 66.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18, ул. Героев обороны Одессы, 52, кабинет №4, тел.: (048) 755 03 58.

Консультативно-диагностический центр №29, ул. Академика Заболотного, 13а, кабинет №5, тел.: (048) 758 52 56.

Для детей:

Детская городская поликлиника №1, ул. Праведников мира, 36, кабинет №2, тел.: (096) 027 33 27.

Детская городская поликлиника №2, ул. Владислава Бувалкина, 59, кабинет №511, тел.: (063) 805 58 84, (048) 711 41 84.

Детская городская поликлиника №3, ул. Еврейская, 11, кабинет №33, тел.: (048) 763 02 20.

Детская городская поликлиника №4, ул. Добровольцев, 26, кабинет №310, тел.: (063) 322 99 96.

Детская городская поликлиника №6, ул. Академика Филатова, 7а, кабинет №31, тел.: (093) 509 70 70, (095) 509 70 70, (098) 509 70 70, (067) 936 23 47.

Детская городская поликлиника №7, ул. Старопортофранковская, 46, кабинет №24, тел.: (093) 777 33 01.

На базе специализированного заведения:

Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, ул. Атамана Головатого, 30, кабинет №25, тел.: (048) 771 75 48.

Центр ментального здоровья на базе отделения амбулаторной реабилитации городской клинической больницы №10, ул. Алексея Вадатурского, 61а, 3 этаж, тел.: (048) 705 91 03.

Также читайте: Одесским школьникам и студентам могут продлить зимние каникулы.