Ключевые моменты:

Магнитная буря 13 февраля 2026 года: средняя интенсивность (G1–G2, Kp 5) из-за солнечных вспышек.

Пик: вторая половина дня и вечер.

Симптомы для метеозависимых: головная боль, головокружение, усталость, давление, раздражительность, бессонница.

Будет ли болеть голова

13 февраля 2026 года ожидается магнитная буря средней интенсивности (G1–G2, Kp 5), вызванная солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Пик придется на вторую половину дня и вечер, с возможными сбоями в спутниковой связи, навигации и радио.

Добавим, что метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тревожностью могут почувствовать головные боли, головокружение, усталость, перепады давления и раздражительность. Возможно обострение хронических заболеваний и проблемы со сном.

Как подготовиться

Соблюдайте режим сна (7–8 часов) и пейте больше воды.

Избегайте стресса, кофе, алкоголя и тяжелой пищи; выбирайте легкие упражнения.

Имейте при себе лекарство, планируйте день с перерывами на отдых.

Геомагнитная ситуация контролируемая, но следите за самочувствием.

