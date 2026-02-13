Ключевые моменты:
- Магнитная буря 13 февраля 2026 года: средняя интенсивность (G1–G2, Kp 5) из-за солнечных вспышек.
- Пик: вторая половина дня и вечер.
- Симптомы для метеозависимых: головная боль, головокружение, усталость, давление, раздражительность, бессонница.
Будет ли болеть голова
13 февраля 2026 года ожидается магнитная буря средней интенсивности (G1–G2, Kp 5), вызванная солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Пик придется на вторую половину дня и вечер, с возможными сбоями в спутниковой связи, навигации и радио.
Добавим, что метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тревожностью могут почувствовать головные боли, головокружение, усталость, перепады давления и раздражительность. Возможно обострение хронических заболеваний и проблемы со сном.
Как подготовиться
- Соблюдайте режим сна (7–8 часов) и пейте больше воды.
- Избегайте стресса, кофе, алкоголя и тяжелой пищи; выбирайте легкие упражнения.
- Имейте при себе лекарство, планируйте день с перерывами на отдых.
Геомагнитная ситуация контролируемая, но следите за самочувствием.
