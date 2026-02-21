Ключевые моменты:

Ожидается геомагнитная буря уровня G1-G2 — умеренная активность из-за солнечного ветра.

Хронология воздействия: начало утром (поток частиц в магнитосферу), пик во второй половине дня, снижение вечером.

Симптомы для метеозависимых: головная боль, головокружение, слабость, скачки давления, раздражительность, тревога, бессонница.

21 февраля ожидается геомагнитный удар уровня G1–G2.

Магнитные бури – это драматическая «битва» солнечного ветра с магнитным щитом нашей планеты, которая может вывести из строя технику и поколебать самочувствие людей. Особенно уязвимы метеозависимые, имеющие хронические болезни или чувствительную нервную систему. По прогнозам, 21 февраля солнечная активность возрастет, повлекши бурю средней силы.

Добавим, что космические датчики сигнализируют: 21 февраля нас ждет геомагнитная буря уровня G1-G2. Это умеренный удар, который может дать незначительные глюки в GPS и радиосвязи. Поток заряженных частиц ударит по магнитосфере с утра, пик придется на вторую половину дня, а вечером все угомонится. Буря не критична, но чувствительные люди могут почувствовать недомогание – держите самочувствие под контролем.

Для метеочувствительных магнитные колебания – как невидимый шторм в теле. Частые гости: головные боли, головокружение, слабость, скачки давления. Добавьте раздражительность, тревогу или бессонницу, а для больных сердцем или нервами возможно обострение. Концентрация падает, производительность на нуле. Пожилым и беременным – двойное внимание: избегайте стресса и перегрузок.

