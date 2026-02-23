Ключевые моменты:

Четыре автобуса уже работают на социальных маршрутах Одессы.

Всего Киевщина передала городу десять дизельных автобусов.

Новые автобусы в Одессе: поддержка от Киева

Из восьми автобусов, полученных в выходные от Киевской областной военной администрации, четыре машины уже сегодня вышли на социальные маршруты города. Остальной транспорт планируют запустить в ближайшие дни. Об этом сообщил руководитель Одесская городская военная администрация Сергей Лысак.

Судя по графику движения социальных автобусов 23 февраля, на некоторых маршрутах увеличено количество рейсов. Соответственно, можно заключить, что график рассчитан не на 36 автобусов, как это было недавно, а на несколько большее их количество. То есть на маршруты запускают те автобусы, которые буквально накануне были доставлены в Одессу.

Всего Киевщина передала Одессе десять городских дизельных автобусов, остальной транспорт прибудет в ближайшие дни. В условиях проблем с энергоснабжением, вызванных атаками, такой транспорт особенно необходим.

