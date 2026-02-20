Ключевые моменты:

• В Киевском районе принимают устные обращения о брошенных авто

• Комиссия транспортного департамента выезжает дважды в месяц

• В районе уже зафиксировали около 60 таких автомобилей

• В Одессе до сих пор не определены площадки для их дальнейшего хранения

Как убрать брошенное авто с улицы: личный опыт

19 ноября во время сессии Одесский городской совет утвердил Порядок осуществления самоуправленческого контроля за состоянием благоустройства в части брошенных транспортных средств.

Документ устанавливает единый алгоритм действий для городских служб: от фиксации заброшенного автомобиля и установления его владельца — до эвакуации на специальные площадки Национальной полиции в случаях, когда транспортное средство имеет признаки фактического отказа от него.

Во дворе многоквартирного дома, где живет сотрудница «Одесской жизни» Тамила Терзян, длительное время стоят два автомобиля без признаков использования. Когда стало известно, что в Одессе начала действовать программа по уборке брошенных авто, она решила обратиться в Киевскую районную администрацию.

В отделе мониторинга городской среды ее обращение приняли без письменного заявления. Руководитель отдела Алексей Олейник записал адреса, где находятся автомобили, и её контактный номер.

– Сейчас служба только начала работать, поэтому мы собираем информацию по всем дворам и передаём её в транспортный департамент городского совета, – пояснил он.

По его словам, комиссия транспортного департамента выезжает на места дважды в месяц и устанавливает факт наличия брошенного транспорта. На сегодняшний день в Киевском районе уже зафиксировали около 60 таких авто, еще два добавились после обращения.

– Достаточно устного обращения. Комиссия работает по всем обращениям, которые накапливаются за две недели, – отметил Олейник.

Если комиссия не сможет сразу найти автомобиль, она связывается с заявителем.

– Именно поэтому мы записываем личный номер телефона, чтобы человек мог показать, где именно стоит авто, – объяснил он.

Дальнейшие действия зависят от состояния машины. Если есть номерные знаки, пытаются установить владельца и обращаются к нему с требованием убрать автомобиль. Если владельца установить не удается, в течение месяца расклеиваются объявления.

При этом в городе остается ключевая проблема.

– На данный момент еще не определены места, куда эти автомобили будут свозить. Поэтому что будет с ними дальше, пока сказать сложно, – признал руководитель отдела.

По его словам, первый этап работы продлится не менее двух месяцев.

– Если за это время авто останутся на месте, можно обращаться повторно. Но как именно эта система будет работать дальше, пока до конца не ясно, – подытожил он.

Мы будем ждать результат и обязательно сообщим нашим читателям, действительно ли программа работает.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о введении в Одессе новых правил выявления и эвакуации брошенных автомобилей.

Также мы писали о первых проверках в районах города.

Авторы: Тамила ТЕРЗЯН и Иван СВИЩ

Автор фото: Тамила ТЕРЗЯН