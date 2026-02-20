Ключевые моменты:

  • В Одессе на базе горбольницы №1 создано современное отделение реабилитации, полностью адаптированное для людей с инвалидностью.
  • В центре работают мультидисциплинарные команды: от физических терапевтов до психологов.
  • Пациентам доступны передовые методы восстановления и уникальные тренажеры.
  • Все услуги предоставляются бесплатно через НСЗУ при наличии электронного направления от лечащего врача.

От физики до психологии

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, здесь созданы комфортные условия пребывания пациентов и соблюдены все требования по безбарьерности. Во время ремонта в здании установлен лифт, проведен укладка тактильных элементов плитки, обустроены инклюзивные палаты и санузлы, размещены информационные указатели шрифтом Брайля.

В Одессе на базе городской клинической больницы №1 заработало новое отделение реабилитации

Главная особенность нового центра – комплексный подход. С каждым пациентом работает целая команда: врачи физической медицины, логопеды, эрготерапевты и психологи.

Здесь используют как проверенные, так и креативные методики:

  • механо- и кинезотерапия – для восстановления подвижности;
  • зеркальная и песочная терапия – для работы с мозгом и моторикой;
  • арт-терапия и психокоррекция – для борьбы с ПТСР и последствиями стресса.

Пациентам доступны передовые методы восстановления

Специалисты также консультируют семьи пациентов, обучая их правильному уходу за близкими после выписки домой.

Новый реабилитационный центр в Одессе

Как получить помощь бесплатно?

Отделение работает по программе государственных медицинских гарантий (через НСЗУ). Это значит, что для пациентов все услуги бесплатны. Главное условие – наличие электронного направления от вашего лечащего врача.

Что дальше?

Мэрия уже анонсировала следующий этап: при поддержке Французского агентства развития на базе этого отделения будет создан полноценный Центр ментального здоровья.

«Сегодня реабилитация – это возможность вернуться к полноценной жизни для наших защитников и всех одесситов. Спасибо медикам за верность делу, а строителям за то, что сдали объект качественно и даже раньше срока», – отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

