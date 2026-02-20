Ключевые моменты:

В Одессе на базе горбольницы №1 создано современное отделение реабилитации, полностью адаптированное для людей с инвалидностью.

В центре работают мультидисциплинарные команды: от физических терапевтов до психологов.

Пациентам доступны передовые методы восстановления и уникальные тренажеры.

Все услуги предоставляются бесплатно через НСЗУ при наличии электронного направления от лечащего врача.

От физики до психологии

Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, здесь созданы комфортные условия пребывания пациентов и соблюдены все требования по безбарьерности. Во время ремонта в здании установлен лифт, проведен укладка тактильных элементов плитки, обустроены инклюзивные палаты и санузлы, размещены информационные указатели шрифтом Брайля.

Главная особенность нового центра – комплексный подход. С каждым пациентом работает целая команда: врачи физической медицины, логопеды, эрготерапевты и психологи.

Здесь используют как проверенные, так и креативные методики:

механо- и кинезотерапия – для восстановления подвижности;

зеркальная и песочная терапия – для работы с мозгом и моторикой;

арт-терапия и психокоррекция – для борьбы с ПТСР и последствиями стресса.

Специалисты также консультируют семьи пациентов, обучая их правильному уходу за близкими после выписки домой.

Как получить помощь бесплатно?

Отделение работает по программе государственных медицинских гарантий (через НСЗУ). Это значит, что для пациентов все услуги бесплатны. Главное условие – наличие электронного направления от вашего лечащего врача.

Что дальше?

Мэрия уже анонсировала следующий этап: при поддержке Французского агентства развития на базе этого отделения будет создан полноценный Центр ментального здоровья.

«Сегодня реабилитация – это возможность вернуться к полноценной жизни для наших защитников и всех одесситов. Спасибо медикам за верность делу, а строителям за то, что сдали объект качественно и даже раньше срока», – отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

