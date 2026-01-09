Ключевые моменты:

Новый автобусный транспорт: расписание и маршруты

В пятницу, 9 января, в Одессе организовано движение автобусов по трамвайным и троллейбусным маршрутам для удобства пассажиров. Автобусы сегодня курсируют по маршрутам №5, №7, №17, №26, №27, а также троллейбусным маршрутам №3, №8, №9. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

График работы: автобусы начинают движение в 6:30, а заканчивают около 19:30-20:00 (последние рейсы). Интервал движения составляет 10-15 минут в часы пик и 30 минут в течение дня. Посадка и высадка пассажиров должны осуществляться только на оборудованных остановках.

Также в Одессе работают несколько социальных маршрутов (опубликованы схемы):

«Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» — на период отсутствия движения трамваев по проспекту Князя Владимира Великого. Интервал движения: 10-15 минут в часы пик и 20-25 минут в течение дня.

«ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная» — отправление с конечных остановок по расписанию:

от ул. Святослава Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

от ул. Дегтярной: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

«Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» — маршрут частично дублирует трамвай №21:

отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные рейсы от Западного кладбища).

отправление от ул. Дегтярной: 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы до Западного кладбища обозначены буквой «К»).

Напомним, начиная с 13 декабря в Одессе из-за последствий российского обстрела приостановил работу общественный электротранспорт и жители города вынуждены выбирать альтернативные маршруты. В рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», Одесса получила автобусы от Львова, Кропивницкого и Николаева и других громад.