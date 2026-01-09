Ключевые моменты:

Из-за плохих погодных условий в Одесской области рекомендовано перевести обучение в дистанционный формат с 9 по 19 января.

Рекомендуется продлить зимние каникулы или организовать работу в формате дежурных групп.

Рекомендации касаются всех учебных заведений, включая дошкольные и высшие учебные заведения.

Зимние каникулы в Одесской области могут быть продлены

В Одесской области школьникам и студентам могут продлить зимние каникулы из-за ухудшения погодных условий и понижения температуры. Как сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА), местные учебные заведения, которые планировали возобновить очное обучение после каникул, могут перейти на дистанционное обучение с 9 по 19 января 2026 года или продлить каникулы на этот период.

Это касается всех типов учебных заведений, включая дошкольные, внешкольные, средние, профессиональные, специальные и высшие учебные заведения, независимо от формы собственности.

Читайте также: Одесский учитель рассказал о вымышленных фактах и ошибках в украинских учебниках географии

Дежурные группы и формат работы

В то же время в дошкольных учреждениях может быть организована работа дежурных групп для детей. Решение о формате работы каждого учебного заведения будет принято руководителями с учетом текущей метеорологической ситуации, условий безопасности и других факторов.

При этом главный приоритет — это безопасность детей, педагогов и всех участников образовательного процесса, а также их здоровье и стабильная работа учебных заведений.

Напомним, сегодня, 9 января, из-за погодных прогнозов учебный процесс в школах Одессы и области перевели в дистанционный формат.