Этот материал подготовлен на основе личных разговоров с жителями Каракурта, в том числе представителями нескольких семей, которые поделились историями своего происхождения, языковой практики и семейной самоидентификации. К свидетельствам жителей села добавлен локальный исторический контекст.

Редакция «Одесской жизни» не впервые обращается к теме украинских албанцев и многонационального юга Одесской области. Материал продолжает цикл публикаций о культурном наследии Болградского района и опирается на проверенные исторические данные об основании Каракурта в 1811 году переселенцами из Болгарии.

Поедем в село Каракурт

Мы уже рассказывали нашим читателям о селе Каракурт Болградского района — столице украинских албанцев. О их многоязычии, традициях, обычаях и удивительных людях, которые там живут.

Сегодня, в День родного языка, мы возвращаемся в это село, чтобы узнать о нем еще больше.

Об уникальности Каракурта я знала давно. Моя подруга родом оттуда. Она — этническая болгарка и владеет болгарским языком. Болгар в Одесской области много, поэтому этим фактом сложно кого-то удивить. Но меня, как также украинскую болгарку, всегда поражало, когда она, разговаривая по телефону с родными, часто употребляла незнакомые мне слова. Эти фразы на албанском и гагаузском языках естественно вплетались в ее речь и были ее неотъемлемой частью.

Итак, давайте узнаем, сколько родных языков у жителей Каракурта, как им удается сочетать их все и почему для них это не является чем-то необычным.

Как несколько языков стали понятными для всех

— С самого начала, с момента основания нашего села, языки здесь начали переплетаться. Когда мой отец был молодым, случались небольшие споры между албанцами и так называемыми читачами (так называли гагаузов. — Прим. ред.). В одной части села, возле церкви, жили албанцы, а на улице Заречной — «читачи». Со временем стали смешиваться и языки, и семьи: албанцы женились на «читачках», а «читачи» — на албанках, — вспоминает Степан Жечев, житель села Каракурт, отец моей подруги.

Тогда, как и сейчас, каждый народ говорил на своем родном языке. Все исповедовали православное христианство и придерживались своих обычаев. Со временем условные границы между тремя народами начали стираться. Появились смешанные браки, традиции стали похожими, а языки, звучащие в селе, стали понятными для всех.

Никаких ссор — только взаимопонимание

И сегодня, когда несколько жителей села собираются вместе и начинают говорить сразу на нескольких основных языках — болгарском, албанском, гагаузском, — гости села наблюдают за этим с удивлением.

Алина Радулова, местная жительница, рассказывает:

— Когда мой муж переехал в село, его очень удивило, как это возможно: мой отец с одними говорит по-болгарски, затем обращается к другим по-гагаузски, а с третьими разговаривает по-албански. У нас все переплетено. И люди никогда не ссорились из-за разных языков. Так каждый народ сохраняет традицию говорить на родном языке. Это с детства учит уважать каждую национальность.

Выучила албанский, чтобы понимать родную бабушку

За несколько часов в Каракурте понимаешь, что здесь все семьи уникальны. Почти в каждой переплетаются две и более национальности.

Учится каждый, кто переезжает в село

«Мы делаем так, как делали наши предки»

Справка «ОЖ»

Село Каракурт в Одесской области основано в 1811 году переселенцами из Болгарии — албанцами, болгарами и гагаузами. Это уникальное село расположено недалеко от города Болград и в течение многих лет условно делилось на три части. Гагаузы, болгары и албанцы жили на отдельных улицах по обе стороны тогда еще полноводной реки Карасулак.

