«Ковидный мор» в горсовете и трагический протест: главные новости Одессы за 7 февраля

В понедельник, 7 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Начали мы день с прогноза погоды: Какой будет погода в Одессе на этой неделе с 7 по 13 февраля

Потом посмотрели, как выглядит одесская историческая усадьба в Обсерваторном переулке после пожара

Сообщили, что в одесском парке Победы провалилась под лед девушка

В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

В День влюбленных 14 февраля одесские РАГСы будут работать допоздна

На Молдаванке столкнулись Jeep и Honda – есть пострадавшие

Мужчина, госпитализированный вчера после пожара в Одессе, оказался ранен ножом

Не все одесские медики получают «ковидные» надбавки и в мэрии не знают, почему

Ковидом в мэрии Одессы заболела половина сотрудников

Жители двух высоток на Сахарова перекрыли дорогу и одного из митингующих сбила машина

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