Как купить квартиру в новостройке по договору переуступки?

Квартиру в новостройке можно купить разными способами. Один из популярных методов — это договор переуступки. По оценкам экспертов, в Украине около 20% квартир на «первичке» продают именно таким способом.
Давайте разберемся, что такое переуступка права в новостройке.
Что такое договор переуступки?
Это один из способов покупки недвижимости на первичном рынке. Только покупают не саму квартиру, а права и обязанности инвестора. Заключают при этом договор переуступки прав.
Схема работает следующим образом. Инвесторы покупают квартиры у застройщика на этапе «котлована». В этот момент цены самые низкие. Когда приходит время сдачи новостройки в эксплуатацию, они перепродают квадратные метры с наценкой в 25-30%. По сути, происходит передача прав от первичного инвестора к вторичному.
Как оформить переуступку квартиры?
Первым делом нужно получить согласие застройщика. В переуступке участвуют три стороны: первичный инвестор, застройщик и вторичный инвестор. Иногда стороной договора выступает банк.
По договору переуступки, все права и обязанности на объект инвестиций (квартиру) переходят к вторичному инвестору. Это значит, что перед подписанием переуступки следует внимательно изучить основной договор и следующие моменты:
- наличие у застройщика необходимых документов на землю
- целевое назначение участка
- градостроительные условия и ограничения
- разрешение на строительство
- соблюдение сроков строительства
Обязательно проверьте застройщика на отсутствие судебных разбирательств, не запущена ли процедура банкротства. Если инвестор состоит в браке, то необходимо получить согласие супруга на переуступку, иначе договор могут аннулировать.
Договор переуступки лучше заключать у нотариуса. После всех процедур у нового покупателя должны быть на руках подписанный договор переуступки, нотариально заверенная копия основного договора и свидетельство обо всех финансовых расчетах между сторонами.
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Сколько будет стоить квартира по переуступке?
Большинство застройщиков берут комиссию за переуступку от 2 до 6%. Мотивируют это тем, что работу по смене инвестора, а также изменения в реестрах нужно оплачивать. Комиссия прописана в условиях договора и ее должен платить покупатель.
Что касается налогов, то они точно такие же, как при обычной покупке квартиры. Первичный инвестор должен оплатить 5% налога на прибыль и 1,5% военного сбора. Покупатель платит 1% в Пенсионный фонд.
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