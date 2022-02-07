Как купить квартиру в новостройке по договору переуступки?

Квартиру в новостройке можно купить разными способами. Один из популярных методов — это договор переуступки. По оценкам экспертов, в Украине около 20% квартир на «первичке» продают именно таким способом.

Давайте разберемся, что такое переуступка права в новостройке.

Что такое договор переуступки?

Это один из способов покупки недвижимости на первичном рынке. Только покупают не саму квартиру, а права и обязанности инвестора. Заключают при этом договор переуступки прав.

Схема работает следующим образом. Инвесторы покупают квартиры у застройщика на этапе «котлована». В этот момент цены самые низкие. Когда приходит время сдачи новостройки в эксплуатацию, они перепродают квадратные метры с наценкой в 25-30%. По сути, происходит передача прав от первичного инвестора к вторичному.

Как оформить переуступку квартиры?

Первым делом нужно получить согласие застройщика. В переуступке участвуют три стороны: первичный инвестор, застройщик и вторичный инвестор. Иногда стороной договора выступает банк.

По договору переуступки, все права и обязанности на объект инвестиций (квартиру) переходят к вторичному инвестору. Это значит, что перед подписанием переуступки следует внимательно изучить основной договор и следующие моменты:

наличие у застройщика необходимых документов на землю

целевое назначение участка

градостроительные условия и ограничения

разрешение на строительство

соблюдение сроков строительства

Обязательно проверьте застройщика на отсутствие судебных разбирательств, не запущена ли процедура банкротства. Если инвестор состоит в браке, то необходимо получить согласие супруга на переуступку, иначе договор могут аннулировать.

Договор переуступки лучше заключать у нотариуса. После всех процедур у нового покупателя должны быть на руках подписанный договор переуступки, нотариально заверенная копия основного договора и свидетельство обо всех финансовых расчетах между сторонами.

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Сколько будет стоить квартира по переуступке?

Большинство застройщиков берут комиссию за переуступку от 2 до 6%. Мотивируют это тем, что работу по смене инвестора, а также изменения в реестрах нужно оплачивать. Комиссия прописана в условиях договора и ее должен платить покупатель.

Что касается налогов, то они точно такие же, как при обычной покупке квартиры. Первичный инвестор должен оплатить 5% налога на прибыль и 1,5% военного сбора. Покупатель платит 1% в Пенсионный фонд.

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