Жители двух высоток на Сахарова перекрыли дорогу: одного из митингующих сбила машина

Компания ДТЭК «Одесские электросети» отключила электроэнергию в двух домах по улице Сахарова на поселке Котовского за долги. Жители высоток в знак протеста перекрыли улицу. Одного из митингующих сбил водитель легковушки, решивший проехать сквозь группу людей на дороге.

Свет в двух высотных домах по адресам улица Сахарова, 34 и 36 в Суворовском районе Одессы энергетики ДТЭК отключили из-за долгов, якобы за отопление.

Отметим, что по закону, пока продолжается отопительный сезон, отключать жилища от электричества, газа и теплоснабжения запрещено.

Жители домов прибегли на данный момент к самому действенному способу защитить свои права – они перекрыли проезжую часть улицы, на которой живут. Люди ходили по нерегулируемому пешеходному переходу туда и обратно, тем самым, формально, не нарушая закон.

Один из водителей решил прорваться на своем авто прямо через толпу людей. В результате пострадал один из протестовавших. По предварительной информации – у него сломана рука.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.

Дома по прежнему остаются без электроснабжения.

Жители Одессы не в первый раз прибегают к такой радикальной форме протеста, как перекрытие дорог. Особенно часто люди это делают в ситуациях, когла дома остаются без света и тепла, или если стоимость этих коммунальных услуг слишком высока.

Только в последнее время в городе перекрывали Фонтанскую дорогу, улицы Малиновского и Семена Палия:

При этом госрегулятор даже оштрафовал ДТЭК «Одесские электросети» за нарушение прав потребителей.

Но, как видим, энергетики и дальше действуют исключительно в своих интересах, не особо задумываясь, каково это, посреди зимы остаться без электричества.

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