В одесском парке Победы провалилась под лед девушка (фото)

Прогулка школьницы по льду в одесской парке Победы едва не закончилась бедой.
Как сообщает Телеграм-канал Xydessa, инцидент случился в воскресенье, 6 февраля.
«В парке победы 2 школьницы решили протестировать лед на прочность и проверку он не прошел»,
– говорится в сообщении.
К счастью, рядом оказались подруги девушки, которые помогли ей выбраться на берег.
Напомним, в январе прошлого года на замерзшем пруду в одесском парке Победы провалился под лед маленький ребенок.
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