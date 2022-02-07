В одесском парке Победы провалилась под лед девушка (фото)

В одесском торговом центре закрыли на ночь посетительницу, – соцсети Не успели одесситы опомниться от резонансного скандала в ТЦ «Афины», как тут новый подоспел: в помещении одного из магазинов в ТЦ City Center на поселке Котовского заперли на ночь посетительницу. Бедняге ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе установят границы парка «Юбилейный»: это защитит морские склоны от застройки? В городском бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование работ по разработке технической документации по инвентаризации земель парка «Юбилейный», расположенного на прибрежных склонах города Одессы. Вопрос о сохранении земель и установлении границ парка «Юбилейный» сейчас один из важнейших в городе. ПОДРОБНЕЕ