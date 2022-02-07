Какой будет погода в Одессе на этой неделе с 7 по 13 февраля

По прогнозам синоптиков неделя с 7 по 13 февраля будет теплой, осадки возможны лишь во вторник. После дождя возможно появление гололедицы.
Прогноз погоды на неделю составлен на основе данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.
Погода в Одессе 7 февраля
В понедельник, 7 февраля, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одессе 8 февраля
Во вторник, 8 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки,
местами умеренные осадки, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами гололедица, гололедица, метель.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 1-6°С тепла.
Погода в Одессе 9 февраля
В среду, 9 февраля, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла.
Погода в Одессе 10-11 февраля
В четверг 10 февраля и в пятницу 11 февраля будет без существенных осадков.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 8-13°С тепла.
Погода в Одессе 12-13 февраля
В субботу, 12 февраля, погода будет похожей на пятничную: температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем до 8°С тепла. А вот в воскресенье дневная температура начнет снижаться и не поднимется выше 4-5°С со знаком плюс.
Еще новости Одессы:
- Лузановка в феврале: волны, ветер и гуляющие одесситы
- Ветреный одесский Ланжерон: «обнаженный» волнорез и подготовка к крещенским купаниям (фоторепортаж)
- Январь по-одесски: заснеженный тихий центр (фоторепортаж)
Цей матеріал також доступний українською