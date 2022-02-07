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Какой будет погода в Одессе на этой неделе с 7 по 13 февраля

Какой будет погода в Одессе на этой неделе с 7 по 13 февраля

По прогнозам синоптиков неделя с 7 по 13 февраля будет теплой, осадки возможны лишь во вторник. После дождя возможно появление гололедицы.

Рецепты

Прогноз погоды на неделю составлен на основе данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 7 февраля

В понедельник, 7 февраля, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем ​​6-8°С тепла.

Погода в Одессе 8 февраля

Во вторник, 8 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки,

местами умеренные осадки, днем ​​без существенных осадков.

Ночью и утром местами гололедица, гололедица, метель.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем ​​1-6°С тепла.

Погода в Одессе 9 февраля

В среду, 9 февраля, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем ​​5-10°С тепла.

Погода в Одессе 10-11 февраля

В четверг 10 февраля и в пятницу 11 февраля будет без существенных осадков.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​​8-13°С тепла.

Погода в Одессе 12-13 февраля

В субботу, 12 февраля, погода будет похожей на пятничную: температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​до ​8°С тепла. А вот в воскресенье дневная температура начнет снижаться и не поднимется выше 4-5°С со знаком плюс.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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