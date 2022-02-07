В Одессе на Молдаванке столкнулись Jeep и Honda – есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром, 7 февраля, в Одессе произошло жесткое ДТП на Молдаванке. В аварии пострадали три человека.
Как сообщают местные Телеграм-каналы, на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской столкнулись автомобили Jeep и Honda. Удар был такой силы, что внедорожник влетел в светофор.
По словам очевидцев, обе машины пытались проскочить перекресток на желтый свет светофора.
В ДТП пострадали три человека – всех их с травмами разной степени тяжести увезла скорая. При этом, по данным спасателей, извлекать из покореженных машин никого не пришлось – все пострадавшие были в сознании.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
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Фото УСИ и Xydessa
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