Новости Одессы и Одесской области

Пожар в старинной усадьбе и рынок «по фэншую»: главные новости Одессы за 6 февраля

Пожар в старинной усадьбе и рынок «по фэншую»: главные новости Одессы за 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

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Одесситка Кристина Ромайская – та самая девушка с детским церебральным параличом (ДЦП), которую на днях охранник ТЦ «Афины» выставил на улицу потому что она якобы «пугала» посетителей – рассказала журналистам, что на самом деле произошло в тот злополучный день.

Наш фотокорреспондент посетил Новый базар, где «все по фэншую»

Коронавирус в Украине и Одесской области продолжает лютовать — на 6 февраля в стране болели уже 500 тысяч человек

В ночь на 6 февраля в Одессе спасатели потушили пожар в заброшенном памятнике архитектуры «Усадьба семьи Тауэр». Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В Одесской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

В Одессе сделали 1 миллион прививок от ковид: «миллионника» наградили

Под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался

На одесских заправках в который раз меняются ценники. С 4 февраля на некоторых сетях АЗС они поднялись почти до 36 гривен за литр.

В Одессе горел швейный цех общества слепых: госпитализирован пострадавший

И традиционно мы сообщили про Отключения света в Одессе 7 февраля (кстати, в понедельник город ждет массовый блэкаут) и какой будет Погода в Одессе 7 февраля

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Редакция ПРОФИЛЬ

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