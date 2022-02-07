Пожар в старинной усадьбе и рынок «по фэншую»: главные новости Одессы за 6 февраля

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.
Одесситка Кристина Ромайская – та самая девушка с детским церебральным параличом (ДЦП), которую на днях охранник ТЦ «Афины» выставил на улицу потому что она якобы «пугала» посетителей – рассказала журналистам, что на самом деле произошло в тот злополучный день.
Наш фотокорреспондент посетил Новый базар, где «все по фэншую»
Коронавирус в Украине и Одесской области продолжает лютовать — на 6 февраля в стране болели уже 500 тысяч человек
В ночь на 6 февраля в Одессе спасатели потушили пожар в заброшенном памятнике архитектуры «Усадьба семьи Тауэр». Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
В Одесской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
В Одессе сделали 1 миллион прививок от ковид: «миллионника» наградили
Под одесским горсоветом митинговали против дедовщины и высоких тарифов, но протест не задался
На одесских заправках в который раз меняются ценники. С 4 февраля на некоторых сетях АЗС они поднялись почти до 36 гривен за литр.
В Одессе горел швейный цех общества слепых: госпитализирован пострадавший
И традиционно мы сообщили про Отключения света в Одессе 7 февраля (кстати, в понедельник город ждет массовый блэкаут) и какой будет Погода в Одессе 7 февраля
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