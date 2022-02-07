День влюбленных: какие одесские РАГСы будут работать допоздна 14 февраля?

В понедельник, 14 февраля, в День всех влюбленных, некоторые одесские отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГСы) будут работать дольше обычного.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, ряд украинских РАГСов являются участниками акции «Любовь вне времени» и будут работать до позднего вечера. Это связано с тем, что многие пары стремятся заключить брат именно 14 февраля, в день, который многие считают самым романтичным днем в году.

Так, в День влюбленных в Одессе будут работать с 8:00 до 20:00:

Малиновский РАГС: ул. Успенская, 60, телефон: (048) 705-12-08, 705-12-10;

Киевский РАНС: ул. Инглези, 5, телефон: (048) 705-15-04, 705-15-02.

Ранее в Одессе демонтировали «свадебный домик», установленный у здания облгосадминистрации для регистрации экспресс-браков во времена губернаторства Михаила Саакашвили.

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Фото: molodozheny.livejournal.com

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