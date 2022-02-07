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Ковидные пальцы: как понять, что у вас Омикрон, если нет привычных симптомов?

Ковидные пальцы: как понять, что у вас Омикрон, если нет привычных симптомов?

Омикрон более заразный, чем другие варианты коронавируса. Его симптомы не всегда сопровождаются «классической тройкой» — кашлем, температурой и потерей обоняния. Омикрон может поражать кожу на теле.

Рецепты

Многие люди даже не подозревают, что болеют коронавирусом. Им кажется, что у них просто аллергия на пальцах или незначительное воспаление губ.

Давайте разберемся, какие признаки могут указывать на то, что вы заразились коронавирусом.

Что такое «ковидные пальцы»?

Это воспаление пальцев ног или рук, которое иногда сопровождается сыпью. Внешне напоминает обморожение. Пальцы часто выглядят красными или фиолетовыми. У некоторых людей появляются болезненные шишки, отечность или даже гной.

Что такое «ковидные пальцы»?

Может длиться несколько недель или месяцев. Ученые предполагают, что изменение цвета пальцев связано с низким уровнем кислорода в организме. Что интересно, других симптомов Омикрона, кроме «ковидных пальцев», может и не быть. Дерматологи рекомендуют мази с гидрокортизоном, чтобы уменьшить боль и зуд.

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Какие изменения с кожей могут произойти при Омикроне?

Сыпь на теле. В Британии зарегистрировали два вида сыпи во время коронавируса. Первая похожа на крапивницу и появляется в виде небольших приподнятых шишек. Может сильно чесаться, часто начинается с сильного зуда ладоней или ступней.

Второй вид сыпи похож на потницу. На теле появляются мелкие рассеянные или сгруппированные красноватые пузырьки. Чаще всего эта сыпь возникает на локтях и коленях, а также на тыльной стороне рук и ног.

Серая или синяя кожа. Коронавирус может незаметно понижать уровень кислорода в крови. Кожа будет приобретать серый или синеватый оттенок. Этот симптом появляется на поздних стадиях инфекции коронавируса.

Ковидные пальцы ног и рук — лечение и профилактика

Сухая кожа. На шее или груди появляется нечто вроде сыпи. Она розоватого цвета и сильно чешется. Кожа на ощупь сухая, словно покрытая твердой коркой.

Больные губы. Люди чувствуют боль, сухость и шелушение. Губы становятся холодными и потрескавшимися. Иногда во рту возникают болезненные ощущения.

На сайте Covid-19 Skin Patterns, созданном Британской ассоциацией дерматологов, вы можете посмотреть, как выглядят поражения кожи при коронавирусе.

Какие симптомы Омикрона наиболее распространены?

Люди, заразившиеся Омикроном, намного реже теряют обоняние и вкус. Если в 2021 году этот симптом входил в первую десятку, то сейчас он на 17 месте, по данным исследования ZOE COVID.

Топ-5 симптомов Омикрона:

  1. Насморк
  2. Головная боль
  3. Усталость (легкая или сильная)
  4. Чихание
  5. Боль в горле

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также отмечают тошноту, диарею, озноб и кашель. Пожилые люди и люди с серьезными сопутствующими заболеваниями сердца или легких, подвержены более высокому риску осложнений от COVID-19.

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Фото: Abcotvs, The Sun, Floridafootankle

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Редакция ПРОФИЛЬ

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