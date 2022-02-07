Субсидии на коммуналку: за что могут лишить выплат после проверки?

Министерство социальной политики и Министерство финансов начнут проводить проверки, которые должны выявить тех, кто получает субсидии незаконно. Если назначение субсидии окажется необоснованным, выплату денег на коммуналку могут приостановить.

«Одесская жизнь» узнавала, как будет проходить проверка, и кто может лишиться субсидий?

Данные документов и реестров будут сравнивать

В результате грядущей проверки многие могут лишиться государственной помощи. Проект соответствующего постановления, подготовленного Кабинетом Министров, опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины. Документом предусмотрено, что подразделения социальной защиты, получив информацию от Министерства финансов, обязаны будут изучить личное дело получателя субсидии на предмет выявления несоответствий. Этим станут заниматься территориальные управления соцзащиты.

Если данные в документах будут отличаться, то проведут дополнительную проверку. Для этого станут сопоставлять данные из различных государственных реестров — реестра должников, прав на недвижимое имущество, общеобязательного государственного социального страхования, транспортных средств и других.

Незаконную субсидию придется вернуть

Если в документах или реестрах будут обнаружены расхождения, управление соцзащиты по телефону, письменно, по электронной почте или лично потребует у получателя субсидии предоставить документы, которые могли бы опровергнуть эти несоответствия. По итогам проверки будет принято решение о назначении, перерасчете государственных выплат или их отмене, а также об устранении ошибок в базах данных.

Если же подтвердится, что получатель государственных выплат скрыл или предоставил недостоверную информацию для назначения субсидии, то выплаты будут приостановлены. Кроме того, управление социальной защиты рассчитает сумму, которую недобросовестному субсидианту придется вернуть государству.

Надо знать

Новый документ касается не только субсидий, но и различных видов помощи, пособий, льгот, которые выплачиваются из государственного бюджета и подлежат верификации в соответствии с законодательством Украины.

Вопрос – ответ: повлияет ли «Вовина тысяча» на получение субсидии?

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