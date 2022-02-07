Мужчина, госпитализированный вчера после пожара в Одессе, оказался ранен ножом

Пожар в цеху Украинского общества слепых произошел 6 февраля. Тогда медики госпитализировали пострадавшего мужчину. Оказалось, что помимо отравления продуктами горения, он еще и ранен ножом в живот.

Об этом сообщает издание «Думская», ссылаясь на источники в полиции.

Сам пострадавший находится без сознания, но правоохранители полагают, что скорее всего он нанес ранения себе сам.

В этой связи появилась также версия, что пострадавший мог устроить пожар. Но пока никаких подтверждений у этого предположения нет.

Пока основной остается первоначальная версия, что пожар возник в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания, предположительно из-за короткого замыкания

Напомним, что вчера, 6 февраля во время тушения пожара в цехе завода УТОС в городе Одесса на улице Варненской, пожарные спасли пострадавшего и эвакуировали еще одного человека.

Этот пожар был не первый в Одессе за вчера. Ночью 6 февраля спасатели ликвидировали возгорание в заброшенном памятнике архитектуры. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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