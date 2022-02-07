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Не все одесские медики получают «ковидные» надбавки – в мэрии не знают, почему

Не все одесские медики получают «ковидные» надбавки – в мэрии не знают, почему

Не все медики одесских «ковидных» больниц получают ранее обещанную государством 300%-ную надбавку. Это выяснилось на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии.
Между тем, уточнить, какие именно медучреждения не получили начисления от государства, профильные чиновники не смогли.

Рецепты

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, вопрос финансирования обсуждался во время недавнего визита в города главы Минздрава Виктора Ляшко.

Однако когда мэр поинтересовался у вице-мэра Светланы Бедреги, все ли одесские медработники получили надбавку, она не ответила четко на этот вопрос.

«Мы направляли запрос в наше отделение НСЗУ, по нашему региону, в департамент здравоохранения, и нам дали ответ по месяцам, сколько денег было направлено от НСЗУ и сколько было направлено на выплату надбавок. Возможно, там не все получили 300%»,

– отчиталась вице-мэр.

«Вы говорите, что не все (медики получают надбавку – ред.). Почему не все? Как мы определяем – кому давать, а кому не давать? Если не все получают, то почему не все?.. Вы сказали декларативно, а как нам потом смотреть в глаза этим людям?»

– поинтересовался в свою очередь Труханов.

Также городской голова получил заняться этим вопросом и на следующем совещании доложить, в каких медучреждениях получали доплаты и сколько было начислено каждому сотруднику.

Напомним, в декабре 2021 года в Одессе состоялась акция протеста медработников бывшей больницы Водников. Они требовали выплат «ковидных» надбавок, которые были заморожены несколько месяцев назад.

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Отметим, что ранее Кабмин Украины разработал алгоритм увеличения дохода медицинских работников на средства надбавок. В частности, в 2022 году предусматривается доплата за престижность труда медработникам, а именно до 300% – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием и до 500% – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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