Не все одесские медики получают «ковидные» надбавки – в мэрии не знают, почему

Не все медики одесских «ковидных» больниц получают ранее обещанную государством 300%-ную надбавку. Это выяснилось на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии. Между тем, уточнить, какие именно медучреждения не получили начисления от государства, профильные чиновники не смогли.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, вопрос финансирования обсуждался во время недавнего визита в города главы Минздрава Виктора Ляшко.

Однако когда мэр поинтересовался у вице-мэра Светланы Бедреги, все ли одесские медработники получили надбавку, она не ответила четко на этот вопрос.

«Мы направляли запрос в наше отделение НСЗУ, по нашему региону, в департамент здравоохранения, и нам дали ответ по месяцам, сколько денег было направлено от НСЗУ и сколько было направлено на выплату надбавок. Возможно, там не все получили 300%»,

– отчиталась вице-мэр.

«Вы говорите, что не все (медики получают надбавку – ред.). Почему не все? Как мы определяем – кому давать, а кому не давать? Если не все получают, то почему не все?.. Вы сказали декларативно, а как нам потом смотреть в глаза этим людям?»

– поинтересовался в свою очередь Труханов.

Также городской голова получил заняться этим вопросом и на следующем совещании доложить, в каких медучреждениях получали доплаты и сколько было начислено каждому сотруднику.

Напомним, в декабре 2021 года в Одессе состоялась акция протеста медработников бывшей больницы Водников. Они требовали выплат «ковидных» надбавок, которые были заморожены несколько месяцев назад.

Отметим, что ранее Кабмин Украины разработал алгоритм увеличения дохода медицинских работников на средства надбавок. В частности, в 2022 году предусматривается доплата за престижность труда медработникам, а именно до 300% – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием и до 500% – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

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