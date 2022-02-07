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В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса

В воскресенье, 6 февраля 2022 года, в Украину доставили первую партию препарата «Молнупиравир» производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme, предназначенного для лечения COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Лекарство от коронавируса: в Украину поставили 60 тысяч курсов

Рецепты

По словам главы МОЗ, всего в страну прибыло 60 тыс. курсов этого лекарства.

«Работу над контрактированием Молнупиравира мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска»,

– написал Виктор Ляшко у себя в Facebook.

Он также сообщил, что в ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. А к апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов этого препарата.

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«Молнупиравир»: что это за препарат?

Как рассказал министр, «Молнупиравир» – это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Таки образом, он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

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Напомним, на утро понедельника, 7 февраля, в Украине официально выявили 23 378 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 27 851 днем ранее. Всего на сегодня в стране 4 307 437 зараженных.

В Одесской области за минувшие сутки выявили 2033 новых случая коронавируса тогда как днем ранее их было 2788. Таким образом, на сегодня в регионе уже 282 590 зараженных.

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Фото: Shutterstock

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Редакция ПРОФИЛЬ

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