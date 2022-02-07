Одесская мэрия с трудом выполняет свою работу: ковидом там заболела половина сотрудников

Свыше половины работников управлений и департаментов Одесского городского совета сейчас болеют и не ходят на работу. Причина – стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов во время дистанционного аппаратного совещания 7 февраля 2022 года.

Мэр привел такое цифры:

В департаменте труда и социальной политики болеют 30%;

В аппарате совета – более 50%;

В департаменте экономического развития – более 50%;

В управлении коммунальной собственности – 60%.

Из-за этого в горсовете не успевают в сроки прорабатывать документы., что в свою очередь тормозит принятие решений.

Не обошла болезнь и самого мэра Одессы. Сейчас его обязанности временно исполняет первый зам Михаил Кучук.

И при такой сложной эпидемиологической ситуации и связанными с ней организационными проблемами, 9 февраля запланирована сессия Одесского городского совета. Как сложности, связанные с массовым уходом на больничные сотрудников мэрии скажутся на ее проведении, пока предсказать сложно.

Ситуация с заболеваемость коронавирусом в целом по стране очень сложная. А Одесская область и вовсе в лидерах по количеству заболевших уже которые сутки подряд.

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