Новости Одессы и Одесской области

Одесская мэрия с трудом выполняет свою работу: ковидом там заболела половина сотрудников

Одесская мэрия с трудом выполняет свою работу: ковидом там заболела половина сотрудников

Свыше половины работников управлений и департаментов Одесского городского совета сейчас болеют и не ходят на работу. Причина – стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон.

Рецепты

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов во время дистанционного аппаратного совещания 7 февраля 2022 года.

Мэр привел такое цифры:

  • В департаменте труда и социальной политики болеют 30%;
  • В аппарате совета – более 50%;
  • В департаменте экономического развития – более 50%;
  • В управлении коммунальной собственности – 60%.

Из-за этого в горсовете не успевают в сроки прорабатывать документы., что в свою очередь тормозит принятие решений.

Не обошла болезнь и самого мэра Одессы. Сейчас его обязанности временно исполняет первый зам Михаил Кучук.

И при такой сложной эпидемиологической ситуации и связанными с ней организационными проблемами, 9 февраля запланирована сессия Одесского городского совета. Как сложности, связанные с массовым уходом на больничные сотрудников мэрии скажутся на ее проведении, пока предсказать сложно.

Ситуация с заболеваемость коронавирусом в целом по стране очень сложная. А Одесская область и вовсе в лидерах по количеству заболевших уже которые сутки подряд.

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить