«Заходи — уничтожай»: одесская историческая усадьба в Обсерваторном переулке после пожара (фото)

Запах гари, замусоренная территория и полностью свободный проход в здание — такой предстала перед глазами корреспондента «Одесской жизни» старинная усадьба (памятник архитектуры) семьи Тауэр после пожара.

«Одесская жизнь» уже сообщила о том, что здесь, в Обсерваторном переулке, 7 произошел пожар. Отметим: очередной пожар. Следы горения старинного здания мы видели еще год назад, когда знакомились с тогдашним состоянием этого несчастного нашего исторического наследия.

Итак, очередной пожар… Какова ситуация сейчас? Если в феврале прошлого года, когда мы там побывали пробраться к особняку было делом не таким уж и простым (все было закрыто-забито), тот сейчас — «милости просим». Ворота открыты, территория замусорена. Более того, открыты даже боковые двери, ведущие в само здание.

Огонь добил крышу особняка. Она и в прошлом году была не ахти, а теперь, после пожара, все осадки — «в гости к нам». Вообще создается впечатление, что усадьбу «добивают». Обсерваторный переулок — место лакомое, очень лакомое. А усадьба участок занимает ох и немалый!.. Опять же, стоит давным-давно без дела, глаз мозолит.

Само же здание и после пожара все еще держится. Пока еще держится… Но с каждым днем ему все хуже и хуже. Как сказал по поводу его состояния архитектор-реставратор Анатолий Изотов еще год назад, «заходи — уничтожай».

Напомним, участок на нынешнем Обсерваторном переулке, 7 под будущее строительство был приобретен семьей Тауэр в 1901 году. Судя по всему, семья Тауэр проживала по данному адресу вплоть до 1917 года.

В советские времена здесь располагался детский сад… Кое-какие его «следы» еще можно встретить среди мусора неподалеку от усадьбы.

Кстати, по поводу судьбы здания Анатолий Изотов выражал мечту:

Нашлись бы меценаты, готовые выкупить здание. Реставраторы подключились бы к сохранению. Вместе приспособили бы под Центр архитектурной реставрации. И была бы в Одессе и подготовка специалистов (не из Генуи привозили бы, а своих в городе готовили). А в итоге спасли бы здание, подарив ему вторую жизнь…

Ну а пока, спешите видеть — пока еще есть что…

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Фото Марии Котовой

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