Ключевые моменты:

В Одессе запустили долгожданный магистральный трамвай №7 «Север–Юг», но его первый рейс показал катастрофическое состояние рельсов.

Несмотря на комфорт новых вагонов «Татра-Юг», они вынуждены ехать со скоростью 15 км/ч, а проезд через весь маршрут занимает около двух часов;

Без капитальной замены путей, обустройства платформ и приоритета на светофорах запуск маршрута не станет полноценным транспортным прорывом.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов протестировал маршрут трамвая №7 и отметил, что новые и вагоны «Татра-Юг» действительно комфортные, но значительную часть маршрута они вынуждены двигаться со скоростью не выше 15 км/ч, а на проезд с одного конца в другой уходит около двух часов.

Даже такие ограничения не спасли от ЧП: уже в первый день один из вагонов сошел с рельсов.

Чтобы маршрут работал полноценно, необходимо не косметическое, а практически полное обновление трамвайных путей, строительство удобных платформ и внедрение приоритета на светофорах. Без этого запуск №7 не станет настоящим транспортным прорывом.

“Приятно, что трамвай наконец поехал. Но еще ооочень много работы, чтобы он реализовал свой потенциал”, — резюмировал Обухов.

Напомним, что возобновлению работы седьмого маршрута предшествовала масштабная реконструкция спуска Виталия Блажко, где просел грунт и деформировались рельсы.

Ранее в КП «Одесскомэлектротранс» подтвердили: вагоны «Татра-Юг» действительно нередко сходят с рельсов и называли причину — неудовлетворительное состояние рельсов.

