Почему в Одессе возник спрос на современные трамваи

Электротранспорт активно развивается в Европе. Он экологически чистый, комфортный и быстрый. Именно эти приоритеты стали главными, когда в Одессе начали воплощать замысел выпуска трехсекционного трамвая на коммунальном предприятии «Одесмискелетротранс» (далее – КП «ОМЕТ», прим. ред.).

– В Одессе большой пассажиропоток, поэтому городу нужны современные трамваи – более вместительные, комфортные и технически совершенные. Многие люди, побывав в Европе, уже ездили на современных трамваях и теперь хотят такие же удобства дома, – рассказывает Николай Литовчук, директор КП «Одесгородэлектротранс». – Мы начали этот большой проект ради одесситов и продолжаем его, несмотря на трудности войны.

Odissey MAX: самый длинный трамвай в Украине и безбарьерный доступ

Современный трамвай Odissey MAX модифицирован из старого Т-3, но стал более комфортным и экономичным в использовании. В трамвае обновили кабину водителя и салон: установили современные пассажирские сиденья и оборудовали площадку для колесных кресел или детских колясок. Для удобства пассажиров установили новые поручни и освещение, разработанное специально для этой модели. Поэтому когда трехсекционный трамвай движется в темное время суток, своим светом он создает ощущение торжественности. Это действительно трамвай-праздник.

Odissey MAX рассчитан на большой пассажиропоток: его длина – 32 метра (это самый длинный трамвай в Украине), а вместимость – 260 человек. Благодаря низкому полу, ступенькам и пандусу он удобен для пожилых людей, пассажиров с колясками и людей с инвалидностью.

В ноябре 2019 года на маршрут вышла первая модель, а сейчас предприятие изготовило уже четыре трехсекционных трамвая. Капитальный ремонт трамваев такого уровня проводят в вагоноремонтных мастерских предприятия, которыми уже много лет руководит Иван Цюро. Когда в Одессе начали уделять особое внимание проектам безбарьерного доступа, именно этим мастерским поручили адаптировать трамваи без низкого пола для людей с инвалидностью и пассажиров на колесных креслах. Для Ивана Цюро этот проект стал самым сложным в его практике.

Задача выполнена успешно: подъемник работает с помощью пульта, поэтому его не нужно складывать вручную, как пандус. Впервые эту новинку КП «ОМЕТ» представили на выставке InnoTrans 2024 в Берлине. После успешных испытаний и положительной оценки от общественной инициативы «Движение без барьеров», предприятие подало документы на патентование промышленного образца.

Украинская альтернатива дорогим европейским трамваям

Следующие низкопольные трамваи КП «ОМЕТ» уже закупало у отечественного предприятия ТАТРА-ЮГ, головной офис которого расположен в Одессе, а производство – в Днепре. Конструкция трамвая разработана в собственном бюро по стандартам ЕС, поэтому он способен конкурировать и с европейскими аналогами.

Трамваи имеют полностью низкий пол, кондиционеры и современные информационные табло. Камеры в салоне передают изображение на пульт водителя, поэтому он видит все, что происходит в салоне и снаружи. Благодаря современной системе управления движение более плавное и тихое.

Вместо приобретения новых дорогих трамваев, город усилиями КП «ОМЕТ» может обновлять имеющиеся: проводить капремонт с заменой кузова на удобный, частично низкопольный, ставить современную систему управления и новую обшивку. После такого ремонта трамвай выглядит и работает как новый, но стоит в 2-3 раза дешевле нового отечественного и тем более дорогого европейского.

Европейские инвестиции в одесский городской транспорт

Большие трамваи станут основой маршрута Север-Юг. Они позволят одесситам и гостям города без пересадок доехать из одного конца Одессы в другой. Сегодня благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка для Одессы закуплено 13 трехсекционных трамвайных вагонов.

– Поскольку работа трамваев на таком длинном маршруте существенно зависит от состояния всей инфраструктуры, мы проводим масштабные работы по ремонту трамвайных путей, – рассказывает Николай Литовчук. – В 2024 году на площади Трибуны Героев (бывшая Толбухина, – прим. ред.) отремонтировали трамвайные пути и дорожное покрытие. Подобные работы уже выполнили на пересечении проспекта Владимира Великого и улицы Заболотного и на спуске Блажка. Сейчас ремонт продолжается на улице 28-й Бригады, где обновляют и разворотный круг. Там появится дополнительная ветка, чтобы трамвай, который становится на отстой или мелкий ремонт, не останавливал движение на всей линии.

Николай Литовчук уверен, что пассажиры оценят возможность быстро добираться до противоположных частей города, пользуясь современным транспортом. Ради этого начатую работу будут продолжать.

Справка ОЖ

TATRA-YUG – с 1993 года крупный украинский производитель трамваев и оборудования. Является идейным последователем крупнейшего в мире предприятия по производству трамваев – ЧКД ТATRA (Прага, Чехия, основано в 1927 году). ТАТRА была одним из соучредителей ТАТRА-YUG и передала одесситам свои технические знания и опыт работы на рынке. ТАТRА-YUG производит различные типы трамваев по индивидуальным заказам с учетом всех требований заказчика, таких как климатические особенности, состояние путевого хозяйства и другие важные характеристики. За годы существования организовано производство 7 типов трамваев. Кроме Одессы, вагоны от ТАТRА-YUG работают в Днепре, Запорожье, Николаеве.