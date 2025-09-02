Ключевые моменты:

Разворотный круг на ул. 28-й бригады после запуска маршрута №7 остался без благоустройства и платформы.

В первый день работы новый трамвай «Татра-Юг» сошел с рельсов.

В «Одесском городском электротранспорте» признают, что вагоны этой модели имеют проблемы со сходом с рельсов.

Группа в Facebook «Odesa Mass Transit», посвященная работе городского электротранспорта, опубликовала фотографии разворотного кольца на улице 28-й бригады. На них видно: уложены только рельсы, а благоустройства и платформы для пассажиров нет.

В городских телеграм-каналах также 2 сентября, в день возобновления работы маршрута, распространили видео, где новый трамвай «Татра-Юг» на маршруте №7 уже сошел с рельсов. Произошло это в районе Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества.

К сожалению, этот инцидент не является случайностью. Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала о подобных случаях. В КП «Одесскомэлектротранс» тогда подтверждали: вагоны «Татра-Юг» действительно нередко сходят с рельсов и называли причину — неудовлетворительное состояние рельсов.

Маршрут №7 («Север – Юг») является самым длинным в Украине: его длина составляет 29 километров, а количество остановок — 123. Его запуск посвящен Дню города, однако вместо ожидаемого праздничного эффекта одесситы увидели уже знакомые проблемы инфраструктуры и подвижного состава.

По теме: В Одессе прекращено движение одного из трамвайных маршрутов